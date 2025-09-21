Gutenbergzentrum Herisau: Umbauarbeiten beeinflussen Fußgängerverkehr

Im Rahmen der Modernisierung des Gutenbergzentrums in Herisau werden der Haupteingang und der Fußgängerübergang verlegt. Dies führt zu Anpassungen im Fußgängerverkehr und erfordert eine temporäre Verkehrsregelung auf der Kasernenstraße.

Im Zuge der umfassenden Modernisierung und Umgestaltung des Gutenbergzentrum s in Herisau werden umfangreiche Anpassungen vorgenommen, um die Zugänglichkeit und den Fußgängerfluss zu optimieren. Ein zentraler Bestandteil dieser Maßnahmen ist die Verlegung des Haupteingangs des Einkaufszentrums. Dieser wird um 13 Meter in östlicher Richtung verschoben.

Diese Veränderung wirkt sich direkt auf die Linienführung des öffentlichen Fußwegs aus, der das Gutenbergzentrum durchquert und die Kasernenstraße mit der Oberdorfstraße verbindet. Um weiterhin eine sichere und direkte Verbindung zwischen der Nordseite der Kasernenstraße und dem neuen Haupteingang zu gewährleisten, wird der Fußgängerübergang über die Kasernenstraße ebenfalls verlegt. Diese Anpassungen sind notwendig, um den Fußgängern auch nach dem Umbau einen sicheren und direkten Zugang zum Einkaufszentrum zu ermöglichen und die bestehende Wegeführung zu erhalten. Die Bauarbeiten für diese Veränderungen beginnen Ende September. \Die Verschiebung des Fußgängerübergangs ist ein wesentlicher Bestandteil der Anpassungen, die im Zusammenhang mit der Modernisierung des Gutenbergzentrums durchgeführt werden. Der heutige Fußgängerübergang, der derzeit direkt zum Haupteingang des Einkaufszentrums führt, wird aufgrund der Verschiebung des Haupteingangs angepasst. Dies betrifft auch die Lage der Schutzinsel, die in ihrer ursprünglichen Breite wiederhergestellt wird. Zusätzlich zu diesen baulichen Veränderungen wird auch die Straßenbeleuchtung an den neuen Standort angepasst, um die Sicherheit und Sichtbarkeit im Bereich des Fußgängerübergangs zu gewährleisten. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf 53.000 Franken, wobei der Großteil von der Eigentümerschaft des Gutenbergzentrums getragen wird. Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich drei Wochen dauern werden, wird der Verkehr auf der Kasernenstraße zeitweise einspurig geführt, wobei eine entsprechende Verkehrsregelung zum Einsatz kommt. Diese Maßnahmen sind essentiell, um die Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Verkehrsfluss zu minimieren und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Fußgänger zu gewährleisten. Die Planungen berücksichtigen sorgfältig die Bedürfnisse aller Beteiligten und zielen darauf ab, die Beeinträchtigungen während der Bauzeit so gering wie möglich zu halten.\Die Modernisierung des Gutenbergzentrums stellt eine bedeutende Investition in die Zukunft des Einkaufsstandorts Herisau dar. Die Verlegung des Haupteingangs und des Fußgängerübergangs sind nur einige Beispiele für die umfassenden Maßnahmen, die im Rahmen dieser Modernisierung durchgeführt werden. Das Ziel ist es, das Einkaufserlebnis zu verbessern, die Attraktivität des Zentrums zu steigern und die Anbindung an die umliegende Infrastruktur zu optimieren. Die Modernisierung umfasst auch die Neugestaltung der Ladenflächen und die Einführung eines neuen Ladenkonzepts im Inneren des Zentrums. Diese Veränderungen sollen das Gutenbergzentrum für Kunden attraktiver machen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken. Die Bauarbeiten beginnen Ende September und werden voraussichtlich bis zum Abschluss der Modernisierung andauern. Die Projektbeteiligten sind bemüht, die Auswirkungen auf die Anwohner und Besucher so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Die umfassenden Baumaßnahmen sind ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft des Standorts und ein wichtiger Schritt zur Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung in Herisau. Zusätzlich zu den baulichen Maßnahmen profitieren die Anwohner von einem verbesserten und optimierten Zugang zum Einkaufszentrum, was die Attraktivität der Region nachhaltig steigert





