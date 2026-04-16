Gute Ernte, Import-Flut: Schweizer Getreide bleibt im Lager

Trotz einer ausserordentlich guten Ernte 2025 importiert der Schweizer Detailhandel Bio-Getreide, während heimischer Brotweizen ungenutzt lagert. Dies wirft Fragen zur Zukunftsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft und den Nachhaltigkeitsversprechen des Handels auf.

Die Ernte 2025 bescherte der Schweiz ausserordentlich gute Erträge, doch der Detailhandel importiert weiterhin Bio-Getreide aus dem Ausland, während einheimischer Brotweizen ungenutzt in den Lagern verbleibt. Diese Beschaffungsstrategie wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der Schweizer Getreideproduktion auf.

Nach dem desaströsen Jahr 2024, das die schwächste Brotgetreideernte seit einem Vierteljahrhundert verzeichnete, schenkte die Natur den Schweizer Landwirten 2025 eine Rekordernte. Die Getreidelager sind gut gefüllt, nicht nur bei der Fenaco, sondern auch bei IP-Suisse. Laut vorläufigen Erhebungen von Bioaktuell erreichen die Inlandanteile beim Knospe-Brotgetreide für die Saison 2025/26 beachtliche Werte: 71 Prozent bei Weizen, 45 Prozent bei Roggen und 48 Prozent bei Dinkel. Trotz dieser positiven Bilanz wird fast ein Drittel der inländischen Ware durch Importe verdrängt, selbst wenn es sich um nachhaltig produzierte Produkte handelt. Dies wirft die Frage auf, ob Importverträge aufgrund der katastrophalen Ernte 2024 vorsorglich zu früh abgeschlossen wurden oder ob eine generelle Präferenz für ausländische Ware besteht, selbst in Jahren mit überdurchschnittlicher heimischer Produktion. Besteht überhaupt ein Interesse daran, abzuwarten, wie viel im Inland geerntet wurde, oder wird lieber nach dem Massstab schlechter Jahre geplant? Wenn eine ausserordentlich gute Ernte eingefahren wird, schauen die Schweizer Bauern tatenlos zu, wie ihre Ware durch Importe aus dem Ausland, sei es aus Rumänien oder anderen osteuropäischen Ländern, ersetzt wird? Diese Situation ist im Grunde verständlich, lässt aber zumindest die Vermutung zu, dass seitens des Handels kein grosses Interesse besteht, mehr inländische Ware zu verarbeiten. Die Annahme liegt nahe, dass die Herkunft des Getreides, solange es nachhaltig produziert wird, zweitrangig ist. Dieses Argument hat seine Berechtigung, doch die Haltung ist dennoch nachdenklich stimmend, da es nur die halbe Wahrheit darstellt. Der Transport von Getreide per Schiff und Lastwagen aus Osteuropa in die Schweiz verbraucht fossile Brennstoffe und belastet die Umwelt. Gleichzeitig konkurriert diese Praxis mit Schweizer Bauern, die in Wissen, Nachhaltigkeit und umweltgerechte Produktionsmethoden investiert haben. Hinzu kommt die Belastung der Lagerkapazitäten, die eigentlich für die Lagerung von Schweizer Getreide vorgesehen sind. Ist importiertes Getreide, egal woher es stammt, wirklich besser als nachhaltig produziertes Getreide aus der Schweiz? Die Antwort muss ein klares Nein sein. Wenn Schweizer Lager voller heimischer Spitzenware sind und Importe trotzdem den Markt überschwemmen, senden wir ein widersprüchliches Signal. Den Landwirten wird signalisiert, dass Investitionen in verbesserte Produktionsmethoden nur so lange lohnenswert sind, wie der Markt mitspielt. Doch der Markt spielt nicht mit, wenn eine ausserordentlich gute Ernte im Lager bleibt und nicht abgenommen wird. Viele Detailhändler werben mit dem Versprechen, Brote aus 100 Prozent Schweizer Knospe-Mehl zu backen. Die Rekordernte 2025, die einen Inlandanteil von 71 Prozent beim Weizen ermöglicht, rückt dieses Ziel in greifbare Nähe. Dennoch drängt sich die Frage auf, ob ein solches Ziel überhaupt erreichbar ist, wenn die inländische Ware aufgrund von Alternativen nicht zum Einsatz kommt. Es mag heute noch nicht salonfähig sein, doch es muss die Diskussion über einen Inlandvorrang geben, um sicherzustellen, dass gute heimische Ware nicht zu Futtergetreide degradiert werden muss. Unternehmen, die sich als nachhaltigste Detailhändler der Schweiz positionieren, Milliardenumsätze erzielen und prominent mit dem Knospe-Label werben, müssen sich kritisch hinterfragen lassen, warum in einem Jahr mit einer ausserordentlich guten Ernte heimischer Brotweizen im Lager liegt und dennoch importiert wird. Die Antwort darf nicht lauten, dass die Verträge eben so gestaltet sind. Vielmehr muss die Frage gestellt werden, wie diese Verträge und die zugrundeliegenden Beschaffungsstrategien verändert werden können, um die heimische Landwirtschaft zu stärken und die Nachhaltigkeitsversprechen glaubwürdig zu machen





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