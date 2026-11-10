Gute Bauten Graubünden: Ausgezeichnete Projekte in der Stadtgalerie Chur

Die Stadtgalerie Chur zeigt vom 18. bis 29. November die ausgezeichneten Projekte der Auszeichnung Gute Bauten Graubünden. Der Eintritt ist frei, Führung und Gespräch sind Teil des Programms.

Die Stadtgalerie in Chur zeigt vom 18. bis 29. November die ausgezeichneten Projekte der Auszeichnung Gute Bauten Graubünden. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, ergänzt wird das Programm durch eine Führung und ein moderiertes Gespräch.

Der Veranstaltungsmonat November steht in diesem Jahr ganz im Zeichen dieser Auszeichnung. Sie wird bereits zum siebten Mal vergeben, und die Organisatoren laden die Öffentlichkeit ein, die prämierten Bauten in Chur selbst anzuschauen.

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Auszeichnung Gute Bauten Graubünden ehrt nachhaltige Projekte

Die Auszeichnung Gute Bauten Graubünden würdigt Bauherrschaften, deren Projekte einen positiven Beitrag zur langfristigen Attraktivität des Kantons Graubünden leisten. Ausgezeichnet werden Vorhaben, die der Öffentlichkeit als Vorbild für eine nachhaltige Gestaltung des Lebensraums dienen können.

Gleichzeitig schärft die Auszeichnung das Bewusstsein für die Qualität des Bauens im Kanton. Insgesamt wurden 105 Projekte eingereicht, und die Ausstellung in Chur gibt Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, diese Eingaben im Überblick zu sehen.

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Ausstellung und Führung in der Stadtgalerie Chur

Die Stadtgalerie Chur in Graubünden zeigt die ausgezeichneten Projekte vom 18. bis 29. November 2026. Die Ausstellung ist während dieser Zeit für alle Interessierten zugänglich, und der Eintritt ist kostenlos.

Am Abend der Preisverleihung führt Ludmila Seifert durch die Ausstellung in der Stadtgalerie. Sie stellt verschiedene Projekte vor und gibt einen Einblick in den Auswahlprozess, der zur Auszeichnung der Bauten geführt hat.

Preisverleihung und Gespräch zur Baukultur

Die Preisverleihung findet am 17. November um 18.30 Uhr im Marsöl Saal an der Hofstrasse 5 in Chur statt. Im Anschluss, um ca. 19.30 Uhr, folgt die Führung durch die Ausstellung.

Daniel A. Walser moderiert ein Gespräch mit den Preisträgerinnen und Preisträgern. Im Mittelpunkt stehen Fragen, die über einzelne Gebäude hinausgehen: Was macht einen Bau auch baukulturell relevant, und was bedeutet Baukultur überhaupt? Nach Angaben der Veranstalter entstehen herausragende Bauwerke nur im Zusammenspiel aller Beteiligten.