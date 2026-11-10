Günstigste und teuerste Skigebiete: Zermatt, Roubion und die Kosten

Ein Blick auf die Preise: In Roubion les Buisses kosten Skipass und Schlaf 37 Franken, in Zermatt 278 Franken. Hier finden Sie die Details.

Die Kosten für einen Skipass und eine Übernachtung in den Alpen schwanken drastisch, wie eine aktuelle Analyse der Online-Plattform Holidu zeigt. Das günstigste untersuchte Skigebiet befindet sich in Roubion les Buisses in der französischen Region Hautes-Alpes, wo die Gesamtkosten pro Person und Tag durchschnittlich 37 Franken betragen. Im Gegensatz dazu führt das Schweizer Skigebiet Zermatt die Liste der teuersten Destinationen an, mit einer Ersparnis von 278 Franken pro Person und Tag. Dieser Preisunterschied von mehr als dem Siebenfachen verdeutlicht die enorme Bandbreite der Preise auf dem europäischen Skimarkt.

Kostenstruktur im günstigsten Skigebiet Roubion

Roubion les Buisses liegt in den Hautes-Alpes, etwa eineinhalb Stunden von Nizza entfernt, und bietet insgesamt 30 Pistenkilometer. Die Pisteninfrastruktur umfasst eine große Auswahl an roten Abfahrten, einfachere Hänge sowie zwei schwarze Pisten. Der reine Tagespass kostet in diesem Gebiet 18 Franken. Die Unterkunftskosten variieren je nach Saison; Holidu schätzt diese auf 14 Franken pro Person in der Nebensaison und auf 24 Franken in der Hauptsaison. Diese beiden Faktoren ergeben einen durchschnittlichen Gesamtwert von rund 37 Franken pro Tag und Person, was Roubion zum Preissieger macht.

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Weitershüpfender Vergleich: Réallon und Gresse en Vercors

Auf Platz zwei der günstigsten Gebiete folgt Réallon, ebenfalls in den Hautes-Alpes gelegen. Die 30 Pistenkilometer befinden sich oberhalb des Lac de Serre-Ponçon und bieten eine ruhige Alternative für Wintersportler, die weniger Gedränge bevorzugen. Besonders niedrig ist der Unterkunftspreis in der untersuchten Märzwoche mit 12 Franken pro Person und Nacht. Addiert man den Tagespass von 22 Franken, landet Réallon bei einem Durchschnitt von rund 39 Franken pro Tag. Das französische Podest der Budget-Skiurlauber komplettiert Gresse en Vercors auf dem dritten Platz.

Gresse en Vercors liegt im Naturpark Vercors unweit von Grenoble und verfügt über 20 Kilometer Abfahrtspisten. Das Gebiet ist beliebt bei Familien und Einsteigern, bietet aber auch Langläufern etwa 50 Kilometer Loipen. Die kombinierten Kosten für Unterkunft und Tagespass betragen hier durchschnittlich rund 45 Franken pro Person und Tag. Diese drei französischen Destinationen zeigen, dass man mit einem Budget von unter 50 Franken pro Tag bereits hochwertige Skierfahrungen erleben kann, wie es die Preisgrenze der Befragten andeutet.

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Die teure Exklusivität: Zermatt und St. Moritz

Am anderen Ende der Preisskala stehen die Schweizer Top-Destinationen. Zermatt im Wallis führt die Liste der teuersten Skigebiete mit rund 278 Franken pro Person und Tag an. Die Kosten setzen sich hier aus einem hohen Tagespass und luxuriöser Unterkunft zusammen. In der untersuchten Dezemberwoche kostet der Tagespass circa 102 Franken, während die Unterkunft mit umgerechnet 223 Franken pro Person und Nacht zu Buche schlägt. In der Märzwoche sinken diese Werte auf etwa 90 Franken für den Pass und rund 141 Franken für die Beherbergung.

Auch das italienische Skigebiet Gresse en Vercors mit 20 Kilometern Gesamtlänge liegt im oberen Preissegment mit 45 Franken pro Tag, während St. Moritz-Corviglia mit rund 241 Franken den vierten Platz der teuersten Gebiete belegt. Dazwischen positionieren sich italienische Konkurrenzorte wie Cortina d'Ampezzo, das 55 Kilometer Gesamtlänge und 248 Franken pro Tag kosten kann, sowie Gitschberg Jochtal mit 112 Kilometern Pisten und 240 Franken täglich. Diese Preise spiegeln wider, dass viele Reisende bei der Wahl des Skigebiets weniger auf den Preis als auf die Lage oder den Ruf des Ortes achten.