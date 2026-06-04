Guardiola verzichtet auf Miami und die WM: Pause in Spanien statt neuer Herausforderung

Pep Guardiola beendet seine Ära bei Manchester City und lehnt einen Wechsel zu Inter Miami ab. Der Star-Trainer plant eine Auszeit in Spanien und wird nicht zur WM 2026 reisen. Gerüchte um eine Nationaltrainer-Karriere halten an.

Pep Guardiola , einer der erfolgreichsten Fußballtrainer aller Zeiten, hat nach zehn Jahren bei Manchester City einen Schlussstrich gezogen. Der 55-Jährige gab bekannt, dass er den Verein verlässt, nachdem er in der Premier League, Champions League und zahlreichen anderen Wettbewerben triumphiert hatte.

Seit Monaten wurde über seine Zukunft spekuliert, und viele erwarteten einen Wechsel zu Inter Miami, dem Klub von David Beckham, wo er erneut mit Lionel Messi hätte zusammenarbeiten können. Doch nun steht fest: Guardiola wird nicht in die USA gehen. Stattdessen gönnt sich der Katalane eine längere Auszeit. Englischen Medienberichten zufolge hat er Inter Miami eine Absage erteilt und wird auch nicht zur umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko reisen.

Guardiola möchte die Zeit mit seiner Familie in seiner Heimat Spanien verbringen und sich von den Strapazen der letzten Jahre erholen. Diese Entscheidung überrascht viele Experten, die ihn bei einem ambitionierten Projekt wie Inter Miami gesehen hätten. Messi und Guardiola hatten in ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona eine der erfolgreichsten Ären des Vereins geprägt, und eine Wiedervereinigung schien verlockend. Doch der Trainer betonte, dass er nach der Intensität der letzten zehn Jahre eine Pause brauche.

Guardiolas Karriere ist geprägt von Meistertiteln in Spanien, England und Deutschland. In den sogenannten Big 5-Ligen fehlen ihm nur Frankreich und Italien, aber beide Optionen scheinen derzeit wenig reizvoll für ihn. Stattdessen wird darüber spekuliert, dass er in Zukunft eine Nationalmannschaft übernehmen könnte. Zuletzt wurde er als Kandidat für den italienischen Nationaltrainerposten gehandelt, und auch Argentinien soll ein Thema sein.

Guardiola selbst hat sich zu diesen Gerüchten noch nicht geäußert, aber sein Fokus liegt jetzt auf der Erholung. Die Entscheidung, nicht zur WM 2026 zu reisen, hat auch politische Untertöne: Guardiola hat sich in der Vergangenheit kritisch über die Vergabe der WM an Katar geäußert, und die Austragung in den USA ist ebenfalls nicht unumstritten. Indem er in Spanien bleibt, setzt er ein Zeichen.

Die Abkehr von Inter Miami ist ein herber Schlag für den Klub, der mit einem Star-Trainer wie Guardiola einen weiteren großen Namen an Land ziehen wollte. Nach der Verpflichtung von Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba hätte Guardiola das Team perfekt ergänzt. Doch der Trainer wählte den familiären Rückzug. Seine Zukunft bleibt offen, aber eines ist sicher: Pep Guardiola wird nicht so schnell wieder auf der Trainerbank sitzen.

Er wird sich Zeit nehmen, um neue Energie zu tanken und dann zu entscheiden, ob er wieder auf höchstem Niveau weitermachen möchte. Die Fußballwelt wartet gespannt auf sein nächstes Kapitel





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