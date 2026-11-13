GTA 6: Über 10 Millionen Vorbestellungen laut Branchenschätzungen

GTA 6 soll laut Branchenschätzungen über 10 Millionen Vorbestellungen erreicht haben. Der Release am Freitag dürfte Urlaubstage auslösen.

Der Publisher Rockstar hat die genaue Zahl der Vorbestellungen für GTA 6 bislang nicht offiziell beziffert. Laut Branchenschätzungen wurde das Open-World-Spiel in seinen zwei Versionen bereits über 10 Millionen Mal vorbestellt. Damit dürfte der bisherige Rekord von Cyberpunk 2077 mit etwa 8 Millionen Vorbestellungen deutlich egalisiert sein.

Der Spielerelease ist für Freitag, den 19. November, vorgesehen. Die Verkaufszahlen vor dem Start sorgen deshalb nicht nur in der Games-Branche für Aufmerksamkeit, sondern auch in der Arbeitswelt.

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GTA 6 Vorbestellungen: Zwei Editionen mit unterschiedlichem Umfang

Die Standard Edition von GTA 6 ist für 73 Franken erhältlich und umfasst das Hauptspiel ohne zusätzliche Erweiterungen. Je nachdem, wo und bis zu welchem Datum die Standard Edition gekauft wird, gibt es noch Goodies wie Waffen- und Fahrzeugskins.

Die Edition für 100 Franken enthält ebenfalls das Hauptspiel. Zusätzlich bringt sie bereits diverse DLCs mit, die im Verlauf des Spiels freigeschaltet werden.

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Käufer der teureren Edition erhalten außerdem zusätzliche Fahrzeuge, Gebäude und Geschäfte sowie weitere Nebenmissionen. Ebenfalls enthalten sind Waffen und Kosmetika, die in der Standard Edition nicht verfügbar sind.

Rockstar schweigt zu Zahlen, Take-Two spricht von Übertreffen

Rockstar hält sich bei der genauen Zahl der Vorbestellungen bislang bedeckt. Der CEO des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two hat zuletzt nur erklärt, dass die Zahl der Vorbestellungen die Vorstellungen der Firma deutlich übertroffen habe.

Die Angabe von über 10 Millionen Vorbestellungen stammt aus Branchenschätzungen und ist von Rockstar nicht bestätigt. Eine offizielle Gesamtzahl fehlt damit weiterhin.

Zum Vergleich: Cyberpunk 2077 hielt den Vorbestellungs-Rekord mit etwa 8 Millionen Vorbestellungen. Zum Spielstart stand dieses dystopische Open-World-Spiel jedoch in der Kritik, weil es noch viele Bugs gab.

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Rumor um Milliardenschaden: Experten sehen Arbeitsausfälle am Releasetag

Ein Gerücht im Internet warnt vor einem Milliardenschaden für die Wirtschaft, Wirtschaftsforscher widersprechen dieser Einschätzung. Das Gerücht beruht darauf, dass sich am 19. November weltweit Millionen Menschen freinehmen oder krankschreiben lassen würden.

Wie schon beim Release von Cyberpunk 2077 kursierte dieses Gerücht bereits Tage vor dem Start. Der Release am Freitag dürfte sich nun tatsächlich in der Arbeitswelt bemerkbar machen.

Alleine in Grossbritannien vermeldet der HR-Dienstleister BrightHR geschätzte 83'000 Urlaubstage wegen GTA 6. Diese Zahl zeigt, wie stark der Spielstart Arbeitsplanungen beeinflusst.

Wirtschaftsforscher wie Professor Victor Matheson rechnen jedoch nicht mit einem tatsächlichen Milliardenschaden. Nach seiner Einschätzung verschiebt sich die Leistung und Produktivität der Spieler lediglich auf einen anderen Zeitpunkt und entfällt nicht komplett.