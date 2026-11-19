Tausende Fans warten auf GTA 6. In Bern und Zürich blieben die meisten Schüler pünktlich in der Schule. Nur wenige nutzten den Tag zum Nachspielen oder Schwänzen.

Am Donnerstag fand in der Schweiz ein massiver gesellschaftlicher Testlauf statt, als die Erwartungen an die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI ihren Höhepunkt erreichten. Viele Jugendliche hatten mit Schulschwänzen gerechnet, doch die Realität in den Klassenzimmern in Bern und Zürich fiel überraschend nüchtern aus. Die überwiegende Mehrheit der Schüler besuchte ihren Unterricht, obwohl der Release-Tag als potenzielle Ausrede für den Verzicht auf Bildung galt.

Müde Schüler aber dennoch pünktlich

Luca (16), Diemo (17) und Xavi (16) absolvierten in Bern ihre Lehre als Zeichner und bestätigten, dass sie das Spiel bereits gekauft haben. Luca erklärte, er habe bis 3.30 Uhr Grand Theft Auto gespielt, sei aber trotzdem zur Schule gegangen. Er bezeichnete sich selbst als guten Schüler, räumte jedoch ein, dass das Aufstehen an diesem Morgen ein kleiner Kampf gewesen sei und er nun etwas müde wirkte. Ein Freund von Luca habe sich hingegen krank gemeldet und extra ein ärztliches Attest organisiert, um die Nacht mit dem Spiel zu verbringen.

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Auch Xavi berichtete von einem Klassenkameraden, der sich am Nachmittag freigenommen hatte, um zu zocken. Ali (17) und Dhilu (17) waren überrascht, wie wenige Schüler am Donnerstag gefehlt hatten. Dhilu gab an, selbst bis 2 Uhr gespielt zu haben, aber nicht schwänzen zu wollen. Für Ali war Grand Theft Auto gestern das Gesprächsthema Nummer eins in der Klasse, dennoch blieben die meisten Anwesenden.

Klassenarbeiten als wirksames Abschreckungsmittel

In der Klasse von Robin und Manuel (beide 19) fehlte an diesem Tag niemand. Robin verwies auf einen Französischtest, bei dem fehlende Schüler ein ärztliches Attest einreichen müssten. Diese strenge Regel habe dazu geführt, dass niemand das Risiko einging. Manuel ergänzte, dass in ihrer Klasse einige die ganze Nacht durchgespielt hätten, was jedoch nicht zu einer Abwesenheit führte. Zwei weitere Berufsschüler aus Bern nannten ebenfalls die Auffälligkeit als Grund, warum es sich nicht gelohnt hätte, sich ausgerechnet heute krankzumelden.

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Nevio (17) und Kuno (17) zeigten wenig Interesse am Gaming. Nevio bevorzugte es, draussen zu sein oder an seinem Töffli zu schrauben. Dennoch bemerkten sie, dass bei beiden jeweils zwei Schüler fehlten, die zu Hause vor dem Monitor sassen. Sie bestätigten damit, dass der Druck auf die Jugendlichen hoch war, obwohl die Mehrheit den Tag in der Schule verbrachte.

Kritik am Schwänzen und finanzielle Hürden

Mia, Lina und Neveh (alle 16-jährig) aus einer Gymi-Klasse in Zürich hielten es für peinlich und übertrieben, für ein Spiel die Schule zu schwänzen, zumal das Wochenende ohnehin kurz bevorstand. Neveh nannte es übertrieben, während Mia es als peinlich bezeichnete. In ihrer Klasse fehlten zwar kaum Schüler, sie wussten jedoch von Freunden, die sich freigenommen hatten, um Grand Theft Auto 6 am Tag des Releases zu spielen oder die Nacht durchzuzocken.

Rico (16), Daniel (16) und Tobias (17) in Zürich berichteten, dass einige Personen angekündigt hatten, heute schwänzen zu wollen. In ihrer Klasse fehlten zwar einige, ob dies am Spiel lag, war unklar. Die drei Jungen hatten das Spiel noch nicht gekauft, da sie den Preis als zu hoch für den Wert ansahen. Rico nannte es zu viel Geld. Sie wollten das Spiel jedoch gerne einmal bei Kollegen ausprobieren, die es erworben hatten.

Medizinische Ausbildungen und allgemeine Stimmung

Sina (17), Lisa (17), Lara (18) und Céline (17), die sich im letzten Lehrjahr zur medizinischen Praxisassistentin befanden, sahen viele Videos von Personen, die bei der Arbeit blaumachten, weil sie die ganze Nacht gezockt hatten. Sie konnten das nicht nachvollziehen, verurteilten es aber auch nicht. In ihrer Klasse habe niemand für Grand Theft Auto 6 geschwänzt. Sie spekulierten schmunzelnd, dies liege möglicherweise daran, dass ihre Klasse praktisch nur aus Mädchen bestand.