Der Release-Termin für Grand Theft Auto 6 steht fest. Hier erfahren Sie exakt, wann Rockstar Games das Spiel in der Schweiz freischaltet und welche Plattformen betroffen sind.

Der lange Wartezustand für Fans der Actionreihe Grand Theft Auto ist am 19. November 2026 beendet. Der US-amerikanische Spieleentwickler Rockstar Games veröffentlicht an diesem Donnerstag den sechsten Hauptteil der erfolgreichen Videospielserie. Der genaue Zeitpunkt, zu dem Spielerinnen und Spieler in die neue digitale Spielwelt eintauchen können, variiert jedoch je nach gewählter Plattform und Zugangsmethode.

Zeitplan für die Freischaltung in der Schweiz

Für Konsolennutzerinnen und Konsolen in der Schweiz beginnt die Verfügbarkeit am Donnerstag, den 19. November 2026, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um exakt 00.00 Uhr. Rockstar Games orientiert sich bei der globalen Veröffentlichung strikt an der jeweiligen Ortszeit des Endgeräts. Somit können Besitzer der Playstation 5, der PS5 Slim, der PS5 Pro sowie der Xbox Series X und der Xbox Series S ab Mitternacht auf das Spiel zugreifen.

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Besonderheiten bei Microsoft und Cloud-Gaming

Anders verhält sich die Situation für Nutzer des Xbox Cloud Gaming Dienstes. Wie Microsoft auf seinem offiziellen Xbox-Blog mitteilt, steht das Spiel beim Streaming-Dienst erst ab 7 Uhr Schweizer Zeit zur Verfügung. Das bedeutet für alle Gamer, die das Spiel über den Cloud-Service streamen möchten, eine Wartezeit von sieben zusätzlichen Stunden im Vergleich zur nativen Konsolen-Freischaltung.

Diese Verzögerung betrifft auch Inhaber älterer Xbox-Modelle. Besitzer einer Xbox One, einer Xbox One S oder einer Xbox One X müssen denselben Zeitplan beachten, sofern sie das Spiel über die Cloud auf ihrer Hardware streamen möchten. Ein offizieller Erscheinungstermin für den PC oder die Nintendo Switch 2 wurde von den Entwicklern bislang nicht bekannt gegeben.

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Strategie zur Vermeidung langer Downloadzeiten

Um technische Engpässe und extrem lange Ladezeiten zum offiziellen Verkaufsstart zu vermeiden, hat Rockstar Games die Möglichkeit zum Vorabdownload eingerichtet. Auf den Playstation-Konsolen ist der Vorgang der Installation bereits seit dem 10. November um Mitternacht möglich. Auf der Xbox Series X und der Xbox Series S können Nutzer die Daten seit 1 Uhr desselben Tages herunterladen.

Spieler, die diesen Vorabdownload erfolgreich abgeschlossen haben, können das Spiel unmittelbar nach der offiziellen Freischaltung um 00.00 Uhr starten. Dieser Schritt ermöglicht einen nahtlosen Einstieg in die Spielwelt, ohne dass man beim Release-Hype auf Serverkapazitäten oder langsame Internetverbindungen warten muss. Für alle anderen Plattformen oder Streaming-Dienste bleibt der Zeitpunkt der Freigabe ausschlaggebend.