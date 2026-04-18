Grünliberale lehnen SVP-Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" ab – Debatte über Bevölkerungswachstum und Sorgen der Bevölkerung

Die Grünliberalen haben sich bei ihrer Delegiertenversammlung einstimmig gegen die Volksinitiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" der SVP ausgesprochen. Mehrere Redner betonten jedoch die Notwendigkeit, die Anliegen der Bevölkerung ernst zu nehmen und überzeugende Gegenargumente zu entwickeln. Die Initiative zielt darauf ab, das Bevölkerungswachstum zu begrenzen und die Schweizer Verfassung zu ändern, um die 10-Millionen-Einwohnergrenze bis 2050 nicht zu überschreiten.

Anlässlich ihrer Delegiertenversammlung in Zug hat sich die Partei der Grünliberale n mit überwältigender Mehrheit gegen die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» der SVP ausgesprochen. Nur zwei Delegierte enthielten sich bei der Abstimmung, was die geschlossene Haltung der Partei unterstreicht.

Trotz dieser deutlichen Ablehnung der Initiative, die eine Begrenzung des Bevölkerungswachstums auf maximal zehn Millionen Einwohner bis zum Jahr 2050 vorsieht, kamen in den Voten und Diskussionen wichtige Nuancen zum Vorschein. Mehrere Votanten aus den Reihen der Grünliberalen warnten eindringlich davor, die Initiative der SVP zu unterschätzen und ihre potenzielle Wirkung auf die öffentliche Meinung zu ignorieren. Es wurde betont, dass die Initiative bei einem signifikanten Teil der Bevölkerung auf starke Emotionen stosse, denen mit rein rationalen Argumenten und reinen Zahlen nur schwer beizukommen sei. Die Delegierten hoben hervor, dass es von entscheidender Bedeutung sei, die Sorgen und Ängste, die hinter der Initiative stehen, ernst zu nehmen und sich intensiv mit diesen auseinanderzusetzen. Dies bedeute, nicht nur die Argumente der SVP zu widerlegen, sondern auch überzeugende und nachvollziehbare Antworten auf die von der Initiative aufgeworfenen Fragen zu entwickeln. Die Initiative der SVP strebt eine Änderung der Bundesverfassung an. Kernstück ist die Festsetzung einer Obergrenze für die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz, die bis zum Jahr 2050 die Marke von zehn Millionen Einwohnern nicht überschreiten soll. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Initiative ist die Festlegung eines Schwellenwerts von 9,5 Millionen Einwohnern. Ab diesem Punkt wäre der Bund verpflichtet, aktiv Massnahmen zu ergreifen, um das Bevölkerungswachstum zu verlangsamen. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind vielfältig und reichen von Einschränkungen bei den Niederlassungsbewilligungen für vorläufig Aufgenommene bis hin zur möglichen Kündigung des bilateralen Abkommens über die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Diese Aspekte verdeutlichen das Bestreben der SVP, die Zuwanderung signifikant zu reduzieren und die Souveränität der Schweiz in Migrationsfragen zu stärken, auch wenn dies mit weitreichenden politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden wäre. Die Kritik an der SVP im Rahmen der Debatte ging jedoch über die reine Ablehnung der Initiative hinaus. Einige Delegierte äusserten offen den Verdacht, dass die SVP mit dieser Initiative und ähnlichen Vorstössen ein tieferliegendes Ziel verfolgt: die Einschränkung der Personenfreizügigkeit. Es wurde argumentiert, dass die SVP versuche, die Personenfreizügigkeit, sei es offen oder auf indirekten Wegen, aufzukündigen oder zumindest massiv einzuschränken. Dies, so die Befürchtung, diene dazu, die Lohnabhängigkeit der Schweizer Arbeitnehmer zu maximieren und den Wettbewerbsdruck auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, was potenziell zu sinkenden Löhnen führen könnte. Diese Interpretation der Motive der SVP wurde von mehreren Rednern geteilt und unterstrich die strategische Ausrichtung, die hinter der scheinbar auf die Bevölkerungszahl fokussierten Initiative vermutet wird. Weiterhin wurde die Haltung der SVP in Bezug auf das Mietrecht kritisiert. Es wurde hervorgehoben, dass die SVP als Partei beständig darum bemüht sei, den Vermietern möglichst viele Rechte und gleichzeitig möglichst wenige Pflichten einzuräumen. Dies spiegele eine generelle politische Ausrichtung wider, die auf die Stärkung der Eigentümerinteressen abzielt und möglicherweise zu Lasten der Mieterrechte geht. Diese Kritik an der Verteilung von Rechten und Pflichten im Mietrecht wurde als ein weiteres Indiz für das breitere politische Profil der SVP gewertet, das nicht nur auf die Zuwanderung beschränkt ist, sondern auch andere Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens umfasst. Die Grünliberalen positionieren sich somit klar gegen die SVP-Initiative, sind sich aber der komplexen Gemengelage bewusst, die hinter der scheinbar einfachen Forderung nach einer Begrenzung des Bevölkerungswachstums steht. Sie erkennen die Notwendigkeit an, die Ängste der Bevölkerung aufzunehmen und Lösungsansätze zu entwickeln, die sowohl die ökologischen und sozialen Herausforderungen des Wachstums als auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Migrationspolitik berücksichtigen. Die Delegiertenversammlung der Grünliberalen in Zug bot eine Plattform für eine differenzierte Auseinandersetzung mit der SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz». Die einstimmige Ablehnung der Initiative durch die Partei mag auf den ersten Blick eine klare Frontbildung signalisieren, doch die nachfolgenden Debatten zeigten die Vielschichtigkeit der damit verbundenen Themen. Ein wiederkehrendes Argument war die Sorge, dass die SVP versucht, über die Begrenzung der Bevölkerungszahl ihre ideologischen Ziele bezüglich der Personenfreizügigkeit zu erreichen. Die Befürchtung lautete, dass eine Annahme der Initiative langfristig zu einer Kündigung des bilateralen Abkommens mit der EU führen könnte, was nicht nur gravierende wirtschaftliche Auswirkungen hätte, sondern auch die Mobilität von Schweizer Bürgern im Ausland einschränken würde. Dieses Vorgehen wurde als eine Art Hintertürpolitik kritisiert, die darauf abzielt, die Personenfreizügigkeit sukzessive auszuhebeln. Die Argumentation wurde dahingehend erweitert, dass eine solche Einschränkung des Zugangs zu Arbeitskräften und die damit einhergehende Verknappung des Arbeitskräfteangebots die Lohnabhängigkeit der heimischen Bevölkerung maximieren und den Lohndruck erhöhen würde. Dies wirft die Frage auf, ob die Initiative primär dem Schutz der Schweizer Arbeitnehmer dient oder ob sie andere wirtschaftspolitische Interessen verfolgt. Weiterhin wurde die Tendenz der SVP, Vermietern möglichst viele Rechte und wenige Pflichten zuzugestehen, als bezeichnend für die Partei angeführt. Dieses Argument legte nahe, dass die politische Agenda der SVP eine generelle Bevorzugung von Eigentümer- und Vermieterinteressen beinhalte, was potenziell zu einer Verschärfung der Wohnungsmarktsituation für Mieter führen könnte, insbesondere in angespannten Lagen. Die Diskussion zeigte, dass die Grünliberalen die Initiative nicht isoliert betrachteten, sondern als Teil eines umfassenderen politischen Kurses der SVP, der auf eine restriktivere Migrationspolitik, eine Abkehr von europäischen Abkommen und eine spezifische Ausrichtung in der Wirtschafts- und Sozialpolitik abzielt. Angesichts dieser Komplexität und der potenziellen negativen Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft erachtete die Partei die Ablehnung der Initiative als den einzig konsequenten Schritt. Gleichzeitig betonten sie die Wichtigkeit, die zugrundeliegenden Ängste und Sorgen der Bevölkerung, die zu einer solchen Initiative führen, ernst zu nehmen und konstruktive Dialoge über die Zukunft der Schweiz im Hinblick auf Bevölkerungswachstum, Ressourcenmanagement und gesellschaftliche Integration zu führen. Die Grünliberalen sehen es als ihre Aufgabe, Lösungen zu präsentieren, die Wachstum und Nachhaltigkeit miteinander vereinbaren und die Schweiz zu einem attraktiven und lebenswerten Land für alle machen, ohne dabei auf kurzfristige populistische Forderungen hereinzufallen, die langfristig Schaden anrichten könnten





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