Grüne Partei strebt bei Wahlen Regierungsbeteiligung an

Die Grüne Partei will eine eigenständige Kandidatur in die Luzerner Regierung stellen und macht vierpotenziale Kandidatin/en und Kandidat/en bekannt. Ziel ist ein nachhaltigeres und gerechteres Kanton Luzern.

Die Partei strebt bei den kommenden Wahlen eine Regierungsbeteiligung an und hat mit vierpotenzialen Kandidatin nen und Kandidaten im Gespräch. Die Grüne Partei mitgliederversammlung bestimmt das Definitige/e Finale Kandidatin /en und Kandidat/en zum 31.

August. Ziel ist ein nachhaltiger, zukunftsorientierter und gerechter Kanton Luzern. Kernziele der Grünen im Regierungssitz sind: ein konsequenter Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sichere Velonetze, bezahlbares Wohnraum für alle und konsequente Gleichstellung





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