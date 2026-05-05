Grüne nominieren Martin Neukom für Zürcher Regierungsratswahlen 2027

Die Grünen haben Martin Neukom einstimmig als Kandidaten für die Zürcher Regierungsratswahlen 2027 nominiert. Der amtierende Baudirektor soll seinen Sitz verteidigen und die klimapolitischen Ziele des Kantons weiter vorantreiben. Die Partei verabschiedete zudem Parolen für die kantonalen Abstimmungen.

Die Grüne n haben Martin Neukom offiziell als Kandidaten für die Zürcher Regierungsratswahlen 2027 nominiert. Bei der Mitgliederversammlung in der Stadt Zürich wurde der amtierende Baudirektor am Dienstagabend einstimmig per Akklamation bestätigt.

Neukom, der seit 2019 das Baudepartement leitet, soll seinen Sitz in der Zürcher Kantonsregierung verteidigen. Die Nominierung verlief ohne Gegenkandidaturen und war innerhalb der Partei unumstritten. Die Grünen betonten in ihrer Mitteilung, dass der Kanton Zürich unter Neukoms Führung seit seinem Amtsantritt im Jahr 2019 bedeutende klimapolitische Akzente setzen konnte. Besonders hervorgehoben wurde seine Rolle während der sogenannten «Klimawahl», die ihm den Einstieg in die Regierungsarbeit ermöglichte.

Neben der Nominierung wurden an der Generalversammlung auch die Parolen für die kantonalen Abstimmungsvorlagen vom 14. Juni verabschiedet. Die Partei spricht sich dabei für die Wohnungsinitiative und die Wohnschutz-Initiative aus und lehnt deren Gegenvorschläge ab.

Zudem wird die Wohneigentums-Initiative sowie die «Stopp Prämien-Schock»-Initiative abgelehnt, während die Vertretung von Kantonsratsmitgliedern unterstützt wird. Neukom, der 1984 geboren wurde, gilt als einer der profiliertesten Politiker der Grünen im Kanton Zürich. Seine Arbeit als Baudirektor hat insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Wohnraumpolitik zu spürbaren Veränderungen geführt. Die Partei sieht in seiner erneuten Kandidatur eine Chance, die bisherigen Erfolge weiter auszubauen und die klimapolitischen Ziele des Kantons konsequent umzusetzen.

Die Zürcher Regierungsratswahlen 2027 werden voraussichtlich im Herbst stattfinden. Bis dahin wird Neukom seine Arbeit als Baudirektor fortsetzen und gleichzeitig die Vorbereitungen für den Wahlkampf beginnen. Die Grünen hoffen, mit seiner Kandidatur nicht nur den Sitz in der Regierung zu halten, sondern auch weitere politische Impulse für eine grüne Zukunft des Kantons zu setzen





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