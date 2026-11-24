Die Grünen-Kandidatin Delphine Klopfenstein Broggini tritt gegen die SVP an. Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer analysiert die taktische Motive dieser Nominierung.

Die bevorstehende Wahl des Schweizer Bundesrates steht vor einer signifikanten Zäsur, da die Grüne Partei eine eigene Kandidatur ankündigt. Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini aus dem Kanton Genf wird die Partei im Rennen um einen Sitz in der Schweizer Regierung vertreten. Diese Entscheidung löst eine intensive politische Debatte aus, da der entsprechende Sitz traditionell der Schweizerischen Volkspartei ( SVP) zugeschrieben wird.

Taktische Analyse der Kandidaturmotivation

Sarah Bütikofer, eine promovierte Politikwissenschaftlerin und Mitarbeiterin am Forschungsinstitut Sotomo an der Universität Zürich, bewertet diese Entwicklung als klar strategischen Schritt. Bütikofer betont, dass die Bundesversammlung den Sitz der SVP höchstwahrscheinlich nicht abgeben wird. Dieser Anspruch gilt im Parlament als unbestritten und wird von einer großen Mehrheit getragen. Dennoch ist die Nominierung von Delphine Klopfenstein Broggini nicht primär darauf ausgelegt, diesen Sitz tatsächlich zu erobern.

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Stattdessen handelt es sich bei dieser Kandidatur um eine gezielte Protestaktion. Die Grünen wussten, dass der Kampf um einen Sitz der SVP ein schwieriges Unterfangen darstellt. Die Nominierung richtet sich vorrangig gegen das Ticket der SVP und signalisiert einen zunehmenden Anspruch der Grünen auf eine direkte Repräsentation in der Exekutive. Eine Kandidatur bedeutet immer auch eine Kampfansage an den politischen Wettbewerb.

Militärischer Druck und mediale Strategien

Die Grüne Partei strebt schon seit langem nach einem Sitz im Bundesrat. In der Vergangenheit wurden häufig Kandidaturen aufgestellt, um Sitze der SVP oder der FDP zu besetzen. Durch dieses aktuelle Vorpreschen unterstreicht die Partei ihren Anspruch und signalisiert ihre Seriosität gegenüber der eigenen Wählerschaft. Der Timing-Faktor ist hierbei entscheidend, da die nächsten nationalen Gesamterneuerungswahlen erst im kommenden Jahr stattfinden werden.

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Eine Kandidatur garantiert der Partei erhebliche Medienaufmerksamkeit. Dies dient dazu, die Präsenz der Grünen in der öffentlichen Diskussion zu festigen. Zudem nutzt die Partei die persönliche Aufmerksamkeit, die Delphine Klopfenstein Broggini mitbringt. Als Politikerin aus dem Kanton Genf trifft sie auf ein politisches Terrain, das für die Grünen von besonderer strategischer Bedeutung ist. Der einzige grüne Sitz im Nationalrat wird im Kanton Genf im nächsten Jahr mit höchster Wahrscheinlichkeit sehr umkämpft sein.

Kontext der Parteientwicklung und Glaubwürdigkeit

Kritiker könnten eintragen, dass gescheiterte Versuche die Glaubwürdigkeit der Partei schädigen. Die Verteilung der Bundesratssitze ist jedoch nicht festgelegt, sondern liegt im Ermessen des Parlaments. Die Grüne Partei existiert seit vierzig Jahren und hat seither kontinuierlich Terrain gut gemacht. Die Partei sitzt mittlerweile in einigen Kantonsregierungen und in vielen großen Städten in der Stadtregierung.

Bis zum Wahltag am 9. Dezember ist nicht davon auszugehen, dass sich am Kandidierendenfeld überhaupt nichts mehr ändert. Die Grünen sind der Ansicht, dass man keinen Bundesratssitz bekommt, nur weil man häufig freundlich fragt. Auch andere Parteien haben in der Vergangenheit Kandidaten nominiert, um anderen Parteien Sitze abspenstig zu machen. Diese Taktik ist im schweizerischen politischen System etabliert und dient der Machtsicherung.

Reaktion auf das SVP-Ticket und zukünftige Szenarien

Von gewissen Beobachtern wird die Nominierung als Trotzreaktion interpretiert. Die Grünen haben offiziell mitgeteilt, dass sich ihre Kandidatur in erster Linie gegen das SVP-Ticket richtet. Die Partei ist unzufrieden mit der Auswahl, die die SVP getroffen hat. Sarah Bütikofer geht davon aus, dass die Grünen mit ihrer Kandidatur gewartet hätten, wäre das Ticket der SVP anders zusammengesetzt gewesen.

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Hätte die SVP beispielsweise jemanden aus der Westschweiz, vielleicht eine Frau oder eine Person mit Regierungserfahrung nominiert, wäre die Reaktion der Grünen vermutlich eine andere ausgefallen. Es bleibt abzuwarten, ob sich im Kandidierendenfeld bis zur Session der eidgenössischen Räte nächste Woche weitere Entwicklungen ergeben. In der Vergangenheit haben die Grünen ihre Kandidatur im letzten Moment schon einmal zurückgezogen, als eine unerwartete weitere Person aufgetreten ist. Die politische Dynamik bleibt daher bis zur Wahl am 9. Dezember hoch angespannt.