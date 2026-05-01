Grundschleppnetz-Fischerei zerstört Meeresböden und Klima – Forscher fordern Verbot

Eine neue Studie zeigt, dass die Grundschleppnetz-Fischerei in Europa massive ökologische und wirtschaftliche Schäden verursacht. Fast ein Viertel dieser Praxis findet in Meeresschutzgebieten statt, was die Regenerationsfähigkeit von Meereslebewesen beeinträchtigt. Die sozialen Kosten übersteigen die Gewinne der Industrie um das 12- bis 90-Fache. Griechenland und Schweden haben bereits Verbote in Schutzgebieten angekündigt.

Die Grundschleppnetz-Fischerei in Europa verursacht immense ökologische und wirtschaftliche Schäden, wie eine aktuelle Studie zeigt. Fast ein Viertel dieser Praxis findet in Meeresschutzgebiete n statt, was die Regenerationsfähigkeit von Meereslebewesen massiv beeinträchtigt.

Die schweren Netze, die teilweise so groß sind wie zwölf Boeing-747-Flugzeuge, zerstören wichtige Lebensräume auf dem Meeresboden und setzen jährlich etwa 112 Millionen Tonnen CO₂ frei. Dies entspricht fast einem Drittel der weltweiten Emissionen aus dem Meeresboden durch diese Fischereimethode. Die sozialen Kosten dieser Praxis übersteigen die Gewinne der Industrie um das 12- bis 90-Fache, wobei die jährlichen Gewinne auf etwa 180 Millionen Euro geschätzt werden, während die Kosten für die Gesellschaft zwischen 2 und 16 Milliarden Euro liegen.

Besonders alarmierend ist, dass in Ländern wie Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Spanien mehr als 25 Prozent der Grundschleppnetz-Fischerei in Schutzgebieten stattfindet. Die Zerstörung der Meeresböden beeinträchtigt nicht nur die Artenvielfalt, sondern trägt auch nur zu zwei Prozent zum tierischen Proteinkonsum in Europa bei. Die Forschenden fordern daher ein Verbot dieser Methode in Schutzgebieten und eine generelle Halbierung der Aktivitäten, um die überfischten Meere zu regenerieren.

Griechenland und Schweden haben bereits angekündigt, die Praxis in ihren Schutzgebieten bis 2030 zu verbieten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bis zu 75 Prozent der gefangenen Meeresbewohner Beifang sind, darunter auch Delfine und Wale, die in den Netzen verenden. Die Studie unterstreicht die Dringlichkeit, die Grundschleppnetz-Fischerei zu regulieren, um die Meeresökosysteme und das Klima zu schützen. Die Freisetzung von Kohlenstoff aus dem Meeresboden durch diese Methode ist ein bedeutender, aber oft übersehener Faktor im globalen Klimaschutz.

Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan vorgelegt, der die Reduzierung dieser schädlichen Praxis vorsieht, doch die Umsetzung bleibt eine Herausforderung. Die Studie zeigt, dass die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile eines Verbots die Nachteile bei Weitem überwiegen. Die Grundschleppnetz-Fischerei ist nicht nur eine Bedrohung für das marine Leben, sondern auch für die langfristige Nachhaltigkeit der Fischereiindustrie selbst. Die Zerstörung der Meeresböden führt zu einem Verlust der Biodiversität und beeinträchtigt die Fähigkeit der Meere, CO₂ zu speichern.

Dies hat weitreichende Konsequenzen für das globale Klima und die Nahrungssicherheit. Die Forschenden betonen, dass ein Verbot der Grundschleppnetz-Fischerei in Schutzgebieten ein erster, aber entscheidender Schritt ist, um die Meere zu schützen und die negativen Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, die Fischereipolitik in Europa zu reformieren, um eine nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen zu gewährleisten.

Die Grundschleppnetz-Fischerei ist eine der zerstörerischsten Methoden der Fischerei und muss dringend reguliert werden, um die Meere für zukünftige Generationen zu erhalten





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