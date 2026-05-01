Grundschleppnetz-Fischerei verursacht massive ökologische und wirtschaftliche Schäden

Eine neue Studie zeigt, dass die Grundschleppnetz-Fischerei in Europa jährlich bis zu 16 Milliarden Euro kostet und das Klima durch CO2-Emissionen belastet. Die Methode zerstört wichtige Lebensräume und gefährdet Meeresbewohner wie Delfine und Wale. Experten fordern ein Verbot in Schutzgebieten und eine Reduzierung der Aktivitäten.

Die Grundschleppnetz-Fischerei , bei der schwere Netze über den Meeresboden gezogen werden, verursacht nach einer aktuellen Studie massive ökologische und wirtschaftliche Schäden. Ein internationales Forschungsteam aus den USA und Kanada hat in der Fachzeitschrift Ocean & Coastal Management darauf hingewiesen, dass diese Praxis Europa jährlich bis zu 16 Milliarden Euro kostet.

Die ökonomischen Verluste übersteigen die Gewinne aus dieser Fischereimethode um das 12- bis 90-Fache. Ein Hauptgrund dafür ist die Freisetzung von im Meeresboden gespeichertem Kohlenstoff, die zwischen 2016 und 2021 jährlich etwa 112 Millionen Tonnen CO2 verursachte. Dies entspricht fast einem Drittel der weltweiten Emissionen aus dem Meeresboden durch Grundschleppnetz-Fischerei, die das Team auf bis zu 370 Millionen Tonnen pro Jahr schätzt.

Die Studie analysierte Daten von über 4.900 Fangschiffen unter europäischer Flagge, die in diesem Zeitraum durchschnittlich 5,5 Millionen Stunden in den Gewässern aktiv waren. Besonders alarmierend ist, dass etwa 23 Prozent dieser Aktivitäten in Meeresschutzgebieten stattfanden, was die Regenerationsfähigkeit von Fischbeständen und anderen Meeresbewohnern massiv beeinträchtigt. Trotz des hohen Aufwands trägt die Methode nur zu zwei Prozent zum in Europa konsumierten tierischen Protein bei.

Die Forschenden fordern daher ein Verbot von Grundschleppnetzen in Schutzgebieten und eine generelle Halbierung dieser Aktivitäten, um die überfischten Meere wiederherzustellen. Griechenland und Schweden haben bereits angekündigt, die Praxis in ihren Schutzgebieten bis 2030 zu verbieten, was auch dem Aktionsplan der Europäischen Kommission entspricht.

Zudem weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass bis zu 75 Prozent der gefangenen Meeresbewohner Beifang sind, darunter auch Delfine und Wale, die in den Netzen ersticken. Die Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) schätzt, dass weltweit jährlich mehr als 300.000 Wale und Delfine in Fischernetzen sterben, wobei Grundschleppnetze nur eine von mehreren gefährlichen Fangmethoden sind. Auch in der deutschen Ostsee sind bereits Buckelwale an Stellnetzen verendet.

Die Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit, nachhaltigere Fischereimethoden zu fördern, um die Meere und ihre Ökosysteme zu schützen





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