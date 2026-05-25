Der FC St. Gallen gewann den Schweizer Cup mit 3:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy und feierte damit seinen ersten Cupsieg seit 57 Jahren. Die Stadt St. Gallen war im kollektiven Ausnahmezustand, als rund 40'000 Menschen auf dem Marktplatz feierten.

Grün-Weiss explodiert: 40'000 Menschen feiern auf dem St. Galler Marktplatz den ersten Cupsieg seit 57 Jahren – eine Stadt im kollektiven Ausnahmezustand. Der FCSG gewann den Cup mit 3:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy – der zweite Titel seit 1969.

Die Rettung betreute rund 40 Personen – zwei mussten ins Spital gebracht werden. Nach ihrem Cupsieg empfangen die Spieler des FC St. Gallen am Abend strömten immer mehr Menschen in die Innenstadt. Mehrere Strassen wurden für den Verkehr gesperrt. Auf dem Marktplatz war aufgrund des Gedränges kein Durchkommen mehr.

Der Geruch von vermischte sich mit Rauch von Feuerwerkskörpern. Die Mannschaft wurde mit einem Fahnenmeer über den Menschenmassen auf einer speziell errichteten Bühne begrüsst. Zu dem Zeitpunkt befanden sich laut Polizeiangaben rund 40'000 Personen in der Innenstadt. Schliesslich mussten aus Sicherheitsgründen die Zugänge zum Platz auch für Fussgänger gesperrt werden, wie die Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Auch die Gartenbeizen der Innenstadt waren am milden Frühsommerabend bis auf den letzten Platz besetzt. Die Cupfeier verlief gemäss Stadtpolizei insgesamt friedlich, vereinzelt habe sie wegen kleinerer Auseinandersetzungen intervenieren und die Rettung bei medizinischen Zwischenfällen unterstützen müssen.

Zudem habe sie eingegriffen, wenn Personen auf Dächer von Marktständen und die Calatravahalle geklettert seien, schrieb die Polizei in einer Mitteilung nach Mitternacht. Beim Fanmarsch vom Bahnhof zum Marktplatz/Bohl sowie vor der Bühne seien mehrfach Feuerwerkskörper, beziehungsweise Pyros gezündet worden. Diesbezüglich würden weitere Abklärungen laufen. Die Fans des FC St. Gallen feiern den Cupsieg mit einem riesigen Pokal auf dem Marktplatz





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