Grossübung U TRAKTION: Aargauer Bevölkerungsschutz trainiert komplexes Unfallereignis

Bei der Einsatzübung U TRAKTION im Kanton Aargau haben rund 450 Einsatzkräfte ein schweres Unfallereignis mit Massenanfall von Verletzten bewältigt. Die Übung diente der Verbesserung der Koordination und Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz.

Bei der gross angelegten Einsatzübung U TRAKTION am 25. April 2026 im Kanton Aargau haben rund 450 Einsatzkräfte ein komplexes Unfallereignis unter realistischen Bedingungen bewältigt.

Im Rahmen des Übungsszenarios kam es zu einer schweren Kollision zwischen einem Zug, einem Bus und einem Personenwagen, was zu einem Massenanfall von Verletzten führte. Solche Grossereignisse im öffentlichen Verkehr stellen den Bevölkerungsschutz vor besondere Herausforderungen, weshalb regelmässige Übungen von entscheidender Bedeutung sind, um im Ernstfall koordiniert reagieren zu können.

Die Übung wurde von der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) im Departement Gesundheit und Soziales gemeinsam mit der Kantonspolizei Aargau, der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV), der Aargau Verkehr AG (AVA) und der Eniwa AG organisiert und durchgeführt. Weitere Partner unterstützten die Durchführung der Übung, die auf der Industriestrasse im Raum Aarau/Buchs stattfand.

Die Einsatzkräfte trainierten dabei nicht nur die technische Rettung der verunfallten Personen durch die Feuerwehren, sondern auch die sanitätsdienstliche Versorgung der Verletzten durch die neun Rettungsdienste sowie die Betreuung der unverletzten Fahrgäste durch das Care-Team. Die Kantonspolizei Aargau übernahm die Einsatzleitung und sorgte für die Koordination aller Beteiligten. Ein zentraler Aspekt der Übung war die Verbesserung der Führungsprozesse und der Kommunikation zwischen den Einsatzkräften sowie mit zivilen Partnern.

Am Vormittag lag der Fokus auf der unmittelbaren Ereignisbewältigung, während am Nachmittag vor allem die kriminaltechnischen Arbeiten im Vordergrund standen. Insgesamt waren rund 450 Einsatzkräfte, 80 Fahrzeuge sowie 70 Figurantinnen und Figuranten an der Übung beteiligt. Die beteiligten Organisationen umfassten die Aargau Verkehr AG (AVA), die Eniwa AG, die Feuerwehren Aarau, Buchs und Wohlen, die Kantonspolizei Aargau, das Kantonale Katastrophen Einsatzelement (KKE), die Abteilung Gesundheit und das Rettungswesen einschliesslich der kantonalen Einsatzleiter (KEL) sowie die Alpine Air Ambulance AG (AAA).

Auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) war eingebunden. Die Übungsleitung zeigte sich gegen Ende der Übung zufrieden mit dem Verlauf und betonte die Bedeutung der Koordination und Zusammenarbeit.

„Die Einsatzkräfte hatten ein komplexes Unfallereignis zu bewältigen. Die Koordination und Zusammenarbeit konnte trainiert und hoffentlich weiter verbessert werden“, so Übungsleiter Dr. André Vossebein. Die beteiligten Organisationen werden ihren Einsatz nun einzeln auswerten und Verbesserungspotenzial identifizieren. Die Übungsleitung wird insbesondere das Funktionieren der Schnittstellen überprüfen und mit den Beteiligten besprechen.

Das Übungsgelände befand sich auf der Industriestrasse im Raum Aarau/Buchs, im Bereich Torfeldareal bis zum Buchs-Kreisel. Für die Durchführung wurden ab Freitagabend, 24. April 2026, 23.00 Uhr einzelne Strassen im Übungsgebiet gesperrt. Die Sperrungen dauerten bis zum Ende der Aufräumarbeiten, voraussichtlich bis Samstag, 25.

April 2026, zirka 24.00 Uhr. Die Übung U TRAKTION unterstreicht die Bedeutung von regelmässigen Trainings für den Bevölkerungsschutz, um im Ernstfall bestmöglich vorbereitet zu sein. Durch die Zusammenarbeit verschiedener Organisationen und die Simulation realistischer Szenarien können die Einsatzkräfte ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und die Zusammenarbeit optimieren. Dies ist entscheidend, um im Falle eines tatsächlichen Unfalls oder einer Katastrophe Leben zu retten und Schäden zu minimieren.

Die Ergebnisse der Übung werden in die zukünftige Planung und Ausbildung des Bevölkerungsschutzes einfließen, um die Effizienz und Effektivität der Einsatzkräfte weiter zu steigern





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