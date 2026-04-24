Grosses Bauprojekt an der Hombrechtikerstrasse in Rapperswil-Jona

Ab Mai 2026 wird die Hombrechtikerstrasse wegen des Neubaus der Brücke beim Sageli bis Ende Oktober gesperrt. Das Projekt umfasst auch die Anpassung der Strassenführung und die ökologische Aufwertung des Felsenhofbachs.

Ab dem 4. Mai 2026 beginnen umfangreiche Bauarbeiten an der Hombrechtikerstrasse in Rapperswil-Jona . Die Stadtverwaltung hat sich dazu entschlossen, die bestehende Brücke beim Sageli umfassend zu erneuern und gleichzeitig die umliegende Infrastruktur zu verbessern.

Das Projekt Felsenhofbach umfasst den Austausch des aktuellen Bachdurchlasses durch eine moderne Brücke, eine Anpassung der Strassenführung sowie eine Neugestaltung des Gewässerraums. Diese Massnahmen dienen nicht nur der Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Hochwasserschutzes, sondern auch der ökologischen Aufwertung des Gebiets. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober 2026 andauern, was eine vollständige Sperrung der Hombrechtikerstrasse für den motorisierten Verkehr in beide Richtungen zur Folge hat. Fussgänger und Velofahrer werden über signalisierte Umleitungen geführt.

Der Anlass für dieses Grossprojekt ist der zunehmend schlechte Zustand des bestehenden Bachdurchlasses in der Nähe der Wirtschaft Sageli. Um die langfristige Sicherheit zu gewährleisten, ist ein Austausch des Bauwerks unumgänglich. Die Stadt Rapperswil-Jona nutzt diese Gelegenheit, um gleichzeitig weitere Verbesserungen vorzunehmen. So wird die Hombrechtikerstrasse im Kurvenbereich auf einer Länge von rund 70 Metern verbreitert, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und den Fahrkomfort zu verbessern.

Dabei werden Geh- und Radwege sowie Grünstreifen erhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projekts ist die Revitalisierung des Felsenhofbachs. Das Bachbett wird leicht nach Norden verlegt, um die Hochwassersicherheit zu erhöhen. Der Gewässerraum wird weitgehend offen gestaltet und durch ökologische Massnahmen aufgewertet, was zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen für Flora und Fauna führt.

Zusätzlich wird der Durchlass der Zufahrtsstrasse zur Liegenschaft Sageli erneuert, um das erforderliche Durchflussvermögen des Bachs sicherzustellen. Das Projekt stellt somit eine koordinierte Kombination aus Wasserbau, Strassenbau und ökologischer Aufwertung dar. Die Finanzierung des Projekts ist durch einen Kredit von 1'625'000 Franken gesichert, der von den Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung vom 4. Dezember 2025 genehmigt wurde.

Vorbereitende Arbeiten, wie beispielsweise Rodungen, sind bereits abgeschlossen. Nun beginnt die eigentliche Bauphase, die mit einer Vollsperrung der Hombrechtikerstrasse einhergeht. Die Stadtverwaltung wird die notwendige Signalisation für die Sperrung und die Umleitungen rechtzeitig aufstellen. Die Stadt Rapperswil-Jona bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten während der Bauzeit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Massnahmen langfristig zu einer deutlichen Verbesserung der Infrastruktur und der Lebensqualität in der Region führen werden. Die Stadtverwaltung ist bestrebt, die Bauarbeiten so effizient und reibungslos wie möglich durchzuführen, um die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Regelmässige Informationen über den Fortschritt der Bauarbeiten werden auf der Webseite der Stadt veröffentlicht





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