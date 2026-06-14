Grosser Umbruch im Schweizer Eishockey: Biasca nach Boston, neue Trainer und Spengler Cup ohne Team Canada

Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen: Fribourg-Gottéron verliert Topstürmer Attilio Biasca in die NHL, Marc Lüthi wird als SIHF-Präsident nominiert, SC Bern löst Vertrag mit Joël Vermin auf und verpflichtet Serge Aubin, ZSC Lions engagieren Claude Julien, HC Lugano holt Lassi Thomson, und der Spengler Cup findet ohne Team Canada statt.

Die Schweizer Eishockey landschaft erlebt derzeit einen bedeutenden Umbruch. Zahlreiche Wechsel, Vertragsauflösungen und Trainerentscheidungen prägen die Off-Season. Besonders prominent ist der Abgang von Attilio Biasca von Fribourg-Gottéron in die NHL .

Der 23-jährige Stürmer, der massgeblich am Gewinn des Schweizer Meistertitels beteiligt war, hat einen Entry-Level-Vertrag bei den Boston Bruins unterzeichnet. Sportmanager Gerd Zenhäusern zeigt sich stolz, Biasca auf seinem Weg begleitet zu haben, betont aber die Schwierigkeit, ihn eins zu eins zu ersetzen. Dennoch bleiben die Ambitionen des Vereins unverändert. Biasca selbst bedankte sich bei Fans und Verein und freut sich auf die Herausforderung in Boston.

In 59 Spielen erzielte er 31 Punkte und überzeugte auch an der Heim-WM. Ein weiterer bedeutender Personalwechsel betrifft die National League AG. Anlässlich der Verwaltungsratssitzung in Prag wurde Marc Lüthi einstimmig als Nachfolger von Urs Kessler für die SIHF-Generalversammlung nominiert. Lüthi, langjährige Führungskraft beim SC Bern, beendete per Ende April 2026 seine operative Tätigkeit und zog seine Beteiligungen am Club zurück.

Seit 2016 ist er zudem Präsident der Alliance of European Hockey Clubs. Diese Nominierung könnte langfristige Auswirkungen auf die Struktur des Schweizer Eishockeys haben. Der SC Bern befindet sich im Umbruch. Der laufende Vertrag mit Joël Vermin wurde einvernehmlich per Ende August 2026 aufgelöst.

Der 34-jährige Stürmer war seit 2022/23 wieder für die Mutzen aktiv, nachdem er zuvor in Nordamerika gespielt hatte. Parallel dazu wurde Serge Aubin als neuer Cheftrainer verpflichtet. Der Kanadier feierte mit den Eisbären Berlin drei deutsche Meistertitel in Folge und soll den SC Bern nach einer enttäuschenden Saison wieder in die Erfolgsspur führen. Aubin kennt die Schweiz bereits von einem Engagement bei den ZSC Lions im Jahr 2018.

Er bringe grosse Erfahrung und einen überzeugenden Leistungsausweis mit, heisst es aus Bern. Auch bei den ZSC Lions gibt es Neuigkeiten. Der kanadische Trainer Claude Julien wurde mit einem Zweijahresvertrag bis 2027/28 verpflichtet. Julien blickt auf über 1'000 NHL-Spiele als Headcoach zurück und führte 2011 die Boston Bruins zum Stanley Cup.

Zuletzt arbeitete er in St. Louis. Sportchef Sven Leuenberger lobt sein Spiel aus sicherer Defensive mit schnellem Umschaltspiel. Als Assistent stösst René Matte dazu, der seit 20 Jahren in der Schweiz tätig ist und die hiesigen Ligen bestens kennt. Der bisherige Assistent Andreas Lilja bleibt dem Verein in neuer Funktion erhalten.

Der HC Lugano hat Lassi Thomson als zweiten ausländischen Verteidiger verpflichtet. Der 25-Jährige stand zuletzt bei den Ottawa Senators unter Vertrag. Im Gegenzug verlässt Einar Emanuelsson den Club. Diese Verstärkung soll die Defensive der Tessiner für die kommende Saison stabilisieren.

Ein Highlight der Saison ist der traditionsreiche Spengler Cup in Davos. In diesem Jahr müssen die Fans jedoch auf Team Canada verzichten. Der Vertrag mit dem Turnier lief nach der letzten Ausgabe aus, und die Verhandlungen benötigten mehr Zeit als erwartet. Daher wird das beliebte Team 2026 nicht in Davos antreten.

Die Verantwortlichen betonen, dass beide Seiten im Dialog bleiben, um eine Rückkehr in Zukunft zu ermöglichen. Bisher feststehende Teilnehmer sind U.S. Collegiate Selects, Frölunda HC, SCL Tigers sowie Gastgeber und Titelverteidiger HC Davos. Zwei weitere Teams sind noch offen. Schliesslich sicherte sich am Montagabend ein Team einen 3:1-Auswärtssieg und glich die Finalserie zum 1:1 aus.

Dieser Erfolg unterstreicht die Spannung der aktuellen Playoffs und zeigt, dass im Schweizer Eishockey bis zum Schluss mit Überraschungen zu rechnen ist





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