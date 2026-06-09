Grosser Rat will Windkraftplanung den Regionen entziehen und bündeln Dem Kanton Bern fehlen noch 80 Prozent der bis 2035 geplanten Windstromproduktion

Die grosse Ratsversammlung hat eine überparteiliche Motion angenommen, die die Regierung auffordert, die Windkraftplanung zu beschleunigen und die bisherige Übertragung der Planung an die Regionen zu beenden. Dem Kanton Bern fehlen noch 80 Prozent der geplanten Windstromproduktion bis 2035. Die Motion verlangt eine sofortige Anpassung der Richtplanung und ein «Guichet Unique» als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung.

Grosser Rat wird Windkraftplanung den Regionen entziehen und bündeln Dem Kanton Bern fehlen noch 80 Prozent der bis 2035 geplanten Windstromproduktion . Eine überparteiliche Motion zwingt die Regierung nun, die Planung zu beschleunigen.

Der Vorstoss forderte weiter eine sofortige Anpassung der Richtplanung und ein «Guichet Unique» als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung. Hintergrund ist der massive Rückstand des Kantons. Bis 2035 fehlen laut den Motionärinnen und Motionären aus Grünen, GLP, FDP, SP, Mitte und EVP noch 80 Prozent der geplanten Stromproduktion aus Windenergie. Die bisherige Übertragung der Planung an die Regionen habe sich als zu ineffizient erwiesen.

Der Rat überwies die Motion punktweise. Die Regierung muss nun die gesetzlichen Vorarbeiten für die Richtplananpassung an die Hand nehmen. Da es sich beim Vorstoss um eine Richtlinienmotion handelte, ist der Auftrag zwar verbindlich, der Regierungsrat behält jedoch einen grossen Spielraum bei der konkreten Umsetzung der Windkraftplanung





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