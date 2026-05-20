Grosse Rat tagt: Lohnmassnahmenpaket erneut, andere Themen auf dem Tisch

Der Grosse Rat tagt heute Mittwoch und hat mehrere wichtige Entscheidungen und Debatten auf dem Tisch. Wegen einer technischen Panne muss die Abstimmung über das kantonale Lohnmassnahmenpaket wiederholt werden. Die WAK-Mehrheit wollte die Massnahmen auf die Einstiegslöhne beschränken und auf die Polizei konzentrieren. Pascal Pfister (SP) sprach für die linke WAK-Minderheit und forderte höhere Zulagen für Schichtarbeit und Massnahmen für die Kantonspolizei.

Wegen einer technischen Panne muss der Grosse Rat die Abstimmung über das kantonale Lohnmassnahmenpaket wiederholt werden. Sie dürfte anders ausfallen als beim ersten Mal. Der Grosse Rat befasst sich mit "Pharma für Alle" sowie der Initiative für ein U-Abo für alle zum Preis von 1 Franken pro Tag.

Petitionen zu Verkehrssicherheit und öffentlicher Sicherheit sowie neue Motionen zu Schulbeginn und Biodiversität. WAK-Sprecher Luca Urgese (FDP) sagt: "Lohnmassnahmenpaket zum zweiten. Wir alle haben ein Interesse daran, dass die Beschlüsse korrekt erfolgen und im Sinne unseres Rates erfolgen.

" Die dreistündige Debatte wolle er nicht wiederholen, aber die Argumente der bürgerlichen Mehrheit der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) nochmals zusammenfassen. Die WAK-Mehrheit wollte die Massnahmen auf die Einstiegslöhne beschränken und auf die Polizei konzentrieren. Dies hätte jährlich rund sechs Millionen weniger gekostet. Pascal Pfister (SP) spricht nochmals für die linke WAK-Minderheit.

Diese wollte für jährlich 20,6 Millionen Franken eine Erhöhung der Einstiegslöhne bis Erfahrungsstufe 11, was knapp der Hälfte aller Kantonsmitarbeitenden entspricht. Zudem sollten höhere Zulagen für Schichtarbeit eingeführt und Massnahmen für die Kantonspolizei ergriffen werden, um dem Personalunterbestand entgegenzuwirken. Pfister kritisierte das "Hexentreiben" um Abweichungen von Stimmen. Er habe auch schon anders als seine Fraktion gestimmt und sich das nicht nehmen lassen.

Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) hält den unbestrittenen Handlungsbedarf fest. Mit dem WAK-Mehrheitsvorschlag, der nicht jenem der Regierung entspricht, würden mehr Ungleichheiten und Unzufriedenheit geschaffen.

"Wir werden wieder darüber reden müssen, weil Mitarbeitende sich ungerecht behandelt gefühlt werden. " Die Sitzung wird unterbrochen, weil das Geschäftsreglement überprüft werden muss. Eine Gruppe versammelt sich ums Ratsbüro. Die Sitzung startet.

Die Grossratspräsidentin informiert, dass Georg Mattmüller (SP) tritt per September aus dem Grosse Rat zurück. Annina von Falkenstein übernimmt das Fraktionspräsidium der LDP. Späterer Schulbeginn, Waschbären und öffentliche Toiletten: Die Sitzung des Grosse Rats im Liveticker Heute Mittwoch, 6. Mai, tagt der Basler Grosse Rat.

Im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Entscheide und Debatten auf dem Laufenden. Wegen einer technischen Panne wiederholt der Grosse Rat am Mittwoch die Abstimmung über das kantonale Lohnmassnahmenpaket. Sie dürfte anders ausfallen als beim ersten Mal. Panne verhilft den Linken zum Sieg: Lohnerhöhungen für die Hälfte der Kantonsangestellten Der Entscheid fiel äusserst knapp aus.

Nun profitieren nicht nur die Polizeimitarbeitenden, sondern auch weitere Kantonsangestellte von Lohnerhöhungen. Die Regierung legt fest, auf wann die neue Verordnung in Kraft tritt. Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten.

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