Grossbritannien plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige: Starmer stellt Tech-Konzerne vor Ultimatum

Premierminister Keir Starmer kündigt ein umfassendes Verbot von Social-Media-Plattformen für Minderjährige an. Die Massnahme soll Anfang 2024 in Kraft treten und könnte als Vorbild für die EU dienen. Tech-Unternehmen werden zur Kooperation aufgefordert, andernfalls drohen rechtliche Schritte.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat ein ambitioniertes Vorhaben angekündigt: Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren soll die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat und vielen weiteren verboten werden.

In einer Rede am Montag sprach Starmer von einem grossen Moment für das Land und betonte, dass er keine Kompromisse bei der Sicherheit und dem Glück von Kindern eingehen werde. Die Regelung solle Anfang kommenden Jahres in Kraft treten. Welche Apps genau betroffen sein werden, liess er zunächst offen. Laut einem Bericht der Sunday Times sollen jedoch nicht nur die genannten Plattformen, sondern auch Chatbots und bestimmte Gaming-Apps in den Geltungsbereich fallen.

Zudem erwägt die Regierung eine Art Sperrstunde, um Jugendliche am nächtlichen Dauerscrollen zu hindern. Starmer stellte die Tech-Giganten vor die Wahl: Kooperation oder Konfrontation. Er sei nicht bereit, den Status quo weiterhin zu akzeptieren, der nicht funktioniere. Die Debatte um den Schutz von Kindern online sei eine der grössten dieser Zeit.

Der Premier zeigte sich entschlossen, Widerstand von Technologieunternehmen nicht zu tolerieren. Die Massnahme könnte weitreichende Folgen haben und als Vorbild für ganz Europa dienen. In Brüssel wird bereits über ähnliche Regelungen diskutiert. Die EU-Kommission beobachtet die Entwicklungen in Grossbritannien mit Interesse.

Experten warnen jedoch vor möglichen Umsetzungsschwierigkeiten. So sei unklar, wie die Altersüberprüfung technisch umgesetzt werden könne. Datenschützer äussern Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre. Auch die Meinungsfreiheit von Jugendlichen könnte eingeschränkt werden.

Befürworter der Massnahme hingegen verweisen auf die psychischen Belastungen durch exzessive Social-Media-Nutzung. Studien belegen einen Zusammenhang mit Angstzuständen und Depressionen bei jungen Menschen. Die britische Regierung plant, die Verantwortung den Plattformbetreibern aufzuerlegen. Diese müssten wirksame Alterskontrollen einführen.

Bei Verstössen drohen empfindliche Strafen. Die Tech-Konzerne reagierten zurückhaltend. Ein Sprecher von Meta, dem Mutterkonzern von Instagram und Facebook, erklärte, dass man bereits über umfangreiche Schutzmassnahmen verfüge. Man werde die Vorschläge prüfen.

Vertreter von TikTok betonten, dass das Unternehmen kontinuierlich an der Sicherheit seiner jungen Nutzer arbeite. Kritiker des Verbots argumentieren, dass es die digitale Teilhabe von Jugendlichen einschränke und sie von wichtigen Informationen abschneide. Soziale Medien seien für viele Jugendliche ein zentraler Bestandteil ihrer sozialen Kontakte. Ein völliges Verbot könnte zu Ausweichbewegungen in weniger regulierte Räume führen.

Die Debatte in Grossbritannien wird daher mit grosser Spannung verfolgt. Starmer macht deutlich, dass er den Schutz von Kindern über die Wirtschaftsinteressen der Tech-Industrie stelle. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Pläne politisch durchsetzbar sind und ob sie tatsächlich zum Vorbild für Europa werden. Fest steht: Die Ära der unregulierten Social-Media-Nutzung für Minderjährige könnte in Grossbritannien bald enden





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