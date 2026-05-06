Grossbrand in Gewerbegebiet: Feuerwehren verhindern Ausbreitung – Ursache noch unklar

Ein Grossbrand in einer Gewerbeliegenschaft an der Hauptstrasse hielt die Feuerwehren Erlen, Amriswil und Weinfelden in Atem. Trotz des schnellen Einsatzes entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Kurz vor 22 Uhr erreichte die Kantonale Notrufzentrale der Meldung, dass an der Hauptstrasse eine Gewerbeliegenschaft in Vollbrand stand. Sofort wurden die Feuerwehr en Erlen, Amriswil und Weinfelden alarmiert, die mit einem Grossaufgebot vor Ort eilten.

Dank ihres schnellen Einsatzes konnte verhindert werden, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, doch der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Franken geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit vom Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau untersucht. Um den Verkehr umzuleiten, errichteten die Feuerwehren Sulgen und Erlen eine Umleitung.

Ein Vertreter des Amtes für Umwelt überwachte die Löscharbeiten, da Löschwasser in einen angrenzenden Bach gelangte und eine Sperre errichtet werden musste. Die Feuerwehr setzte alles daran, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten.

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Brand Feuerwehr Gewerbegebiet Sachschaden Thurgau

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