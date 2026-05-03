Grossbrand in Bärau: Dutzende Menschen betroffen, Bahnverkehr unterbrochen

In Bärau im Emmental ist in der Nacht auf Sonntag ein Grossbrand ausgebrochen, der mehrere Liegenschaften betroffen hat. Dutzende Menschen wurden evakuiert, und der Bahnverkehr zwischen Langnau i.E. und Schüpfheim ist unterbrochen. Die Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen, während die Ursache des Brandes noch unklar ist.

In der Nacht auf Sonntag ist in Bärau im Emmental ein Grossbrand ausgebrochen. Kurz nach Mitternacht sind zahlreiche Einsatzkräfte in die Ortschaft bei Langnau ausgerückt.

Gemäss Augenzeugen sind mehrere Liegenschaften in Brand geraten. Ob es beim Brand Verletzte gab, ist derzeit noch unklar. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden in einen benachbarten Garagenbetrieb gebracht und dort betreut, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Es soll sich um rund ein Dutzend Menschen handeln.

Die Feuerwehren Langnau, Eggiwil und Trub-Trubschachen stehen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bern mit einem Grossaufgebot im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen. Da sich der Brandort in unmittelbarer Nähe der Bahnlinie befindet, wurde zusätzlich ein Lösch- und Rettungszug der SBB aufgeboten. Der Bahnverkehr zwischen Langnau i. E. und Schüpfheim ist wegen des Brands unterbrochen, wie die SBB schreiben.

Der Unterbruch soll bis zirka 12 Uhr dauern. Betroffen sind die Linien RE7 und S6. Zwischen Schüpfheim und Langnau sind Ersatzbusse im Einsatz. Reisende zwischen Bern und Luzern wird empfohlen, via Zofingen zu reisen.

Reisende zwischen Langnau und Trubschachen benützen die Busse der Linie 284. Wegen der starken Rauchentwicklung hat der Kanton Bern über Alertswiss eine Warnung herausgegeben. Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Alertswiss warnte in der Nacht vor starker Rauchentwicklung und Verkehrsbeeinträchtigungen.

Inzwischen ist die Warnung wieder aufgehoben worden. Die Brandursache ist noch unklar, und die Ermittlungen laufen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach stundenlangem Einsatz unter Kontrolle bringen, doch die Aufräumarbeiten dauern noch an. Die betroffenen Bewohner wurden vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht, während die Schadenshöhe noch nicht abschätzbar ist.

Die SBB arbeitet daran, den Bahnverkehr so schnell wie möglich wiederherzustellen, doch es könnte noch zu weiteren Verzögerungen kommen. Die Einsatzkräfte sind weiterhin im Einsatz, um mögliche Glutnester zu löschen und die Sicherheit der Umgebung zu gewährleisten





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