Grossbrand bei Recyclingfirma Thommen in Kaiseraugst: Feuerwehr mit Grossaufgebot im Einsatz

In Kaiseraugst AG ist am Dienstagabend ein Grossbrand auf dem Gelände der Recyclingfirma Thommen ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort, es gibt keine Verletzten. Der Brand soll von einem Stapler ausgegangen sein. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte dies später. Mehrere Hallen und ein Bürogebäude wurden zerstört. Ein Mitarbeiter berichtet von wiederholten Bränden und Explosionen im Betrieb und bezeichnet die Arbeit als "Risikojob".

Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort, Verletzte soll es keine geben. Dichter schwarzer Rauch steigt am Dienstag seit 22.10 Uhr über Kaiseraugst AG auf.

Bilder mehrerer News-Scouts zeigen einen Grossbrand auf dem Gelände des Recyclingunternehmens Thommen. Wie ein Leser berichtet, steht die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Nach ersten Informationen soll niemand verletzt worden sein. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst jedoch nicht vor.

Die Kantonspolizei Aargau war am späten Abend telefonisch nicht erreichbar. Die Thommen AG ist auf Recycling- und Entsorgungslösungen spezialisiert und verarbeitet verschiedenste Wert- und Abfallstoffe. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit noch unklar. Ein Grossbrand ausgebrochen.

Nach Angaben eines Mitarbeiters soll das Feuer von einem Stapler ausgegangen sein, was die Kantonspolizei Aargau später auch bestätigte. Damals geriet zunächst eine Halle in Brand, bevor die Flammen auf das Bürogebäude übergriffen. Der Angestellte schilderte damals gegenüber 20 Minuten, dass es beim Schreddern von Materialien immer wieder zu gefährlichen Situationen komme. Dabei würden mitunter Teile weggeschleudert, wodurch Funken entstünden.

Die Arbeit in der Recyclingbranche bezeichnete der Mitarbeiter deshalb als "Risikojob". Brände kämen im Betrieb immer wieder vor. Dabei sei es wiederholt zu Explosionen und Feuerwehreinsätzen gekommen.

"Es ist immer das Gleiche", erklärte der Angestellte. Nach seinen Angaben habe bei einem früheren Vorfall sogar ein Mitarbeiter den Brand selbst gelöscht





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