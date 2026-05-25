Grossangriff auf Kyjiw: Schlachtkraft der Oreshnik-Rakete fehlt in der Ukraine

Die ukrainische Hauptstadt Kyjiw wird von russischen Luftangriffen heimgesucht. Mehr als 80 Menschen wurden verletzt, mindestens zwei Tote

Grossangriff auf Kyjiw : Zahl der Verletzten w ราคt auf fast 90 nach dem massiven russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kyjiw am Wochenende hat Moskau mit einer neuen schweren Attacke gedroht.

Das russische Aussenministerium rief auslündische Diplomaten dazu auf, Kyjiw schnellstmöglich zu verlassen. Das russische Militìhe here nicht auf den ukrainischen Beschuss eines Wohnheims in der von Russland kontrollierten Stadt Starobilsk ýn systematisch Rüstungsobjekte und “Entscheidungszentren” in Kyjiw angreifen, heisst es in der Mitteilung. Bei dem Angriff auf Starobilsk wurden nach Angaben der Besatzungsbehörden, mehr als 20 Zivilisten getötet. Der Generalstab in Kyjiw wiederum erklärte, die Attacke habe einer dort stationierten Militär-Inheit gegolten.

Russland hat bei Angriffen auf die Ukraine ein weiteres Mal die neue ballistische Mittelstreckenrakete Oreshnik eingesetzt. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Einsatz der Hyperschallrakete, die nach Angaben Moskaus die zehnfache Schallgeschwindigkeit erreicht. Es handelt sich um den dritten Einsatz der Rakete seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Selenskyj erklärte, die Oreshnik sei während umfassenden Drohnen- und Raketenangriffen auf Kyjiw zum Einsatz gekommen, bei denen mindestens zwei Menschen getötet wurden.

Laut den ukrainischen Behörden wurden mehr als 80 weitere Menschen verletzt und Wohngebäude, Schulen sowie ein Markt beschädigt. Die Oreshnik, die sowohl mit konventionellen als auch nuklearen Sprengköpfen bestückt werden kann, schlug laut Selenskyj in der Stadt Bila Zerkwa in der Region Kyjiw ein. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland 600 Kampfdrohnen sowie 90 Raketen ein. In der ukrainischen Hauptstadt wüteten bis Sonntagmorgen Brände, Schäden wurden an Wohnhäusern, Einkaufszentren und Schulen registriert.

Auch die Residenz des albanischen Botschafters in der Ukraine wurde getroffen. x22Leider konnten nicht alle ballistischen Raketen abgeschossen werden. Die meisten Treffer gab es in Kyjiw, und genau Kyjiw war das Hauptziel dieses russischen Angriffs” sagte Selenskyj. Die offenbar gescheiterten Abfangversuche verdeutlichen den anhaltenden Mangel der Ukraine an Luftabwehrraketen. Kyjiw ist dabei stark auf US-Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot angewiesen.

Die dafür nötigen Abfangraketen bleiben knapp.steigt die Zahl der Verletzten in der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw weiter. Es seien 87 Menschen verletzt worden, darunter drei Minderjährige, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Medien. In Spitäler seien 21 Personen gebracht worden. Die Aufräumarbeiten dauern demnach an.

Er sprach von rund 300 beschädigten Objekten, ein Grossteil davon seien Wohnhäuser. Selenskyj forderte Druck auf Russland. In der Ukraine müsse die Flugabwehr verstärkt werden. Russland hatte nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte bei dem kombinierten Angriff 600 Drohnen und 90 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt.

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Einsatz der wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchteten neuen Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik. Neben Dutzenden Verletzen gab es nach ukrainischen Angaben auch mindestens zwei Tote in Kyjiw. Militärverwalter Tymur Tkachenko sprach gemessen an der Zahl der beschädigten Orte vom grössten Angriff Russlands seit Beginn der grossangelegten Invasion. Russland habe erstmals gezielt historische Architektur und Gedenkstätten angegriffen, schrieb er bei Telegram.

Beispielhaft nannte er unter anderem das Gebäude des Aussenministeriums, das Tschornobyl-Museum und das Kunstmuseum. Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha hat nach den massiven russischen Luftschlägen gegen die Hauptstadt Kyjiw die internationale Gemeinschaft zu einer x22starken Antwort an den Aggressor” aufgefordert. Der Minister beantragte laut einer Mitteilung auf der Plattform X eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats und eine Zusammenkunft der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Sybiha warf Russland vor, mit der x22barbarischen Raketenattacke” in der vergangenen Nacht fehlende militärische Fortschritte auf dem Schlachtfeld im Angriffskrieg gegen die Ukraine kompensieren zu wollen. Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha (Mitte)fordert eine starke Antwort an den Aggressor: x22Putin versucht, die Ukraine einzuschüchtern, indem er Zivilisten angreift und Wohngebäude, Museen, Schulen sowie kritische Infrastruktur zerstört”, sagte Aussenminister Sybiha. Allein in Kyjiw wurden mindestens zwei Menschen getötet.

Die Zahl der Verletzten stieg laut Bürgermeister Vitali Klitschko bis zum frühen Abend auf 81. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte in den sozialen Netzwerken mit, es seien etwa 100 Menschen bei den Angriffen im Land verletzt und mindestens vier getötet worde





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