Grönland kehrt 2027 zurück zur UTC-3 Zeitzone

Das grönländische Parlament beschließt die Rückkehr zur UTC-3 im Herbst 2027. Dies erhöht die Zeitverschiebung zur Schweiz auf vier Stunden und löst politische Debatten aus.

Das Parlament in Grönland hat am Donnerstag eine historische Entscheidung getroffen, die die Zeitzone der autonomen Inselpopulation grundlegend verändern wird. Laut einer Mehrheit im grönländischen Parlament kehrt der Großteil des Landes im Herbst 2027 zur früheren Zeitzone UTC-3 zurück. Diese Entscheidung wurde laut der Lokalzeitung " Sermitsiaq" bekannt gegeben und markiert das Ende einer jahrelangen Debatte über die optimale Zeitumstellung auf der Arktisinsel. Der offizielle Wechsel erfolgt mit einem deutlichen Schritt weg von der aktuellen UTC-2-Zeitzone, die seit 2023 galt.

Details der Zeitzonenänderung

Die Umstellung auf UTC-3 wird am 31. Oktober 2027 wirksam. An diesem Datum vergrößert sich der zeitliche Abstand zwischen der Schweiz und Grönland um eine Stunde. Bisher beträgt die Differenz drei Stunden, nach der Umstellung beträgt sie dann vier Stunden. Diese Anpassung betrifft nicht nur die Winterzeit, sondern regelt auch die Sommerzeit. Die Sommerzeit bleibt weiterhin bestehen, damit sich der Zeitunterschied im Sommer nicht auf fünf Stunden anwächst. Dies soll eine ausgewogene Zeitkoordination zwischen den Jahreszeiten gewährleisten und Verwirrung bei Terminvereinbarungen vermeiden. Die Regelung ist spezifisch für den größten Teil der Insel ausgelegt, wobei lokale Nuancen in Betracht gezogen wurden.

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Politische Interessen und Handelsrouten

Der Wunsch nach der Rückkehr zur alten Zeitzone basiert auf der Hoffnung, sich geografisch und kulturell näher an Europa zu positionieren. Im Jahr 2023 hatte Grönland die Zeitzone von UTC-4 auf UTC-2 geändert, um näher an Dänemark und den Rest Europas zu rücken. Grönland gehört offiziell zum Königreich Dänemark, ist aber weitgehend autonom in der Gesetzgebung. Die aktuelle Entscheidung steht jedoch im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Überlegungen der Regierung. Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen hatte sich im Parlament explizit gegen eine Rückkehr in die alte Zeitzone ausgesprochen. Er warnte vor negativen wirtschaftlichen Konsequenzen, die aus der Verschiebung resultieren könnten.

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Wirtschaftliche Folgen und medizinische Versorgung

Jens-Frederik Nielsen verwies in seiner Begründung darauf, dass Grönlands wichtigste Handelspartner in Europa zu finden sind. Eine Verschiebung der Zeitzone könnte diese Handelsbeziehungen erschweren, da die Arbeitszeiten weniger synchronisiert wären. Außerdem verkürzt sich die Zeit, in der Grönlands Gesundheitswesen mit Fachärzten in Dänemark in Kontakt treten könne. Dies betrifft besonders die telemedizinische Betreuung und die Koordination von Spezialisten. Auch auf Flugverbindungen nach Europa habe die Änderung negative Auswirkungen, so die Einschätzung der Regierung. Die Logik der ursprünglichen Umstellung im Jahr 2023 war es, die Zeitdifferenz zu minimieren, um die Isolation der Insel zu verringern.

Initiative der Bevölkerung

Trotz der Bedenken der Regierung findet der Vorstoß breite Unterstützung in der Bevölkerung. Viele Menschen in Grönland wünschten sich laut "Sermitsiaq" eine Rückkehr in die alte Zeitzone, um sich an europäische Rhythmen anzupassen. Für diese Initiative hatten Bürgerinnen und Bürger etwa 4000 Unterschriften gesammelt. In Grönland leben rund 56'000 Menschen, was bedeutet, dass eine signifikante Mehrheit der Bevölkerung die Änderung unterstützen könnte. Die Unterschriftensammlung zeigt den starken Willen der insulanischen Gemeinschaft, ihre zeitliche Ausrichtung neu zu definieren. Die demokratische Legitimation durch die große Zahl der Unterstützer unterstreicht die Dringlichkeit der Forderung.