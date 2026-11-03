Grönland-Deal: USA erhalten neue Militärbasen, Trump Klage abgewiesen

Grönland und Dänemark erlauben USA den Bau von zwei neuen Stützpunkten. Gleichzeitig wies ein US-Richter Trumps Verleumdungsklage gegen das Wall Street Journal endgültig ab.

Die transatlantische Sicherheitsarchitektur erfährt eine signifikante Erweiterung durch ein neues Abkommen zwischen den USA, Dänemark und Grönland. Dieser geopolitische Wandel findet statt, während US-Präsident Donald Trump seine zweite Amtszeit antritt und dabei sowohl die Aussenpolitik als auch innere Konflikte neu gestaltet. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die militärische Präsenz der Vereinigten Staaten in der Arktis zu festigen und gleichzeitig den Einfluss rivalisierender Mächte wie China und Russland zu begrenzen.

Vertrag erlaubt zwei neue US-Standorte

Das neu unterzeichnete Sicherheits- und Verteidigungsabkommen gewährt den Vereinigten Staaten weitreichende Rechte zur Ausbau ihrer militärischen Infrastruktur in der Arktis. Nach einer Zustimmungsmehrheit des grönländischen Parlaments am Dienstag steht nun die finale Ratifizierung durch das dänische Folketing aus, wofür der 19. November als Datum angesetzt ist. Die Vereinbarung, die bereits im September an der UN-Generalversammlung in New York von Donald Trump, der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen unterzeichnet wurde, modernisiert das seit 1951 bestehende Verteidigungsbündnis. Sie beendet vorläufig die diplomatischen Spannungen, die Trump durch seine früheren Androhungen einer Annexion Grönlands ausgelöst hatte. Aus dänischer und grönländischer Perspektive gilt die Souveränität als gewahrt, während den US-Streitkräften grosse Bewegungsfreiheiten eingeräumt werden.

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Strategische Ziele gegen China und Russland

Zentraler Bestandteil des Deals ist die Erlaubnis für die USA, zunächst zwei zusätzliche Verteidigungsstandorte auf Grönland zu errichten. Neben der Modernisierung der bereits existierenden US-Militärbasis sollen diese neuen Stützpunkte die strategische Kontrolle über die arktischen Routen stärken. Das Abkommen beinhaltet strenge Klauseln zum Schutz vor nicht-natofernen Einflüssen. So ist der Bau von Militäranlagen durch Nicht-Nato-Staaten ohne die Genehmigung aller drei Vertragsparteien untersagt. Zudem werden Investitionen von Staaten oder Investoren aus Ländern, die weder NATO-Mitglieder noch Partner der EU sind, restriktiv behandelt. Diese Bestimmungen dienen direkt dem Ziel des US-Präsidenten, die geostrategische Expansion Chinas und Russlands in der hocharktischen Region effektiv einzudämmen und die Sicherheit der nordatlantischen Allianz zu erhöhen.

Politische Spannungen innerhalb der Demokraten

In den Vereinigten Staaten selbst herrscht währenddessen Unruhe innerhalb der Demokratischen Partei vor den Midterms im November. Die demokratische Senatorin Haley Stevens aus Michigan hat ihre Unterstützung für den republikanischen Kandidaten Mike Rogers für den US-Senat bekannt gegeben. Dieser Schritt stellt eine direkte Konsequenz aus einem eskalierten Streit mit dem demokratischen Vorwahlkandidaten Abdul el-Sayed dar. Stevens kritisierte el-Sayed scharf für dessen Kommentare zu Israel und für das Unterlassen einer Verurteilung eines Werbespots, der Israel für steigende Lebensmittelpreise verantwortlich machte. El-Sayed seinerseits verwies auf Stevens' enge Bindungen zur pro-israelischen Lobby AIPAC und hatte ihr zuvor den gemeinsamen Auftritt untersagt. Stevens betonte in einem Video, dass el-Sayed sie vom Wahlkampf ausschloss, woraufhin sie nun den republikanischen Gegner unterstützen werde, was die politische Landschaft in Michigan vor der Wahl am Dienstag weiter verdichtet.

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Gericht weist Trumps Verleumdungsklage ab

Gleichzeitig ist eine lange schwelende juristische Auseinandersetzung um Donald Trump entschieden worden. Ein US-Bundesrichter in Florida, Darrin Gayles, hat am Samstag die Verleumdungsklage des Präsidenten gegen das Wall Street Journal endgültig abgewiesen. Trump hatte den Medienkonzern und Rupert Murdoch auf mindestens zehn Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt, nachdem das Journal 2023 über einen mutmasslichen anzüglichen Brief Trumps an den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein berichtet hatte. Der Brief aus dem Jahr 2003 soll eine Zeichnung einer nackten Frau enthalten und dem 50. Geburtstag Epsteins gegolten haben. Trump bestritt die Authentizität des Dokuments. Richter Gayles entschied, dass Trump nicht nachweisen konnte, dass die Zeitung Falschbehauptungen mit böswilliger Absicht verbreitet hat. Der Richter wies ausserdem nach, dass Trump die Klage nicht überarbeiten und erneut einreichen darf, was das Verfahren für den US-Präsidenten rechtlich endgültig beendet.

Ausblick auf Kongresswahlen und Arktis

Während sich die arktische Sicherheitslage durch den neuen Vertrag mit Grönland stabilisiert, bleiben die politischen Verhältnisse im US-Kongress unsicher. Obwohl Donald Trump bei einem Wahlsieg der Republikaner bei den Midterms im kommenden November massive politische Erfolge verspricht, wie seine Zusage von 5000 Dollar an erwachsene US-Amerikaner zeigt, droht den Republikanern der Verlust der Mehrheit im US-Kongress. Die internen Zerwürfnisse in der Demokratischen Partei, deutlich am Beispiel Michigan, könnten jedoch die Wahlbeteiligung und die strategische Ausrichtung der Opposition beeinflussen. Die Zustimmung des dänischen Parlaments im November wird den finalen Durchbruch des arktischen Abkommens markieren und die militärische Infrastruktur der USA in der Region für Jahrzehnte prägen, während gleichzeitig die rechtlichen und politischen Fronten in den USA weiter harren.