Großprotest in Antalya: Demonstranten fordern Klimagerechtigkeit und Demokratie

Tausende Demonstranten versammelten sich in Antalya trotz strenger Auflagen. Sie kritisierten die Regierung und forderten den Ausstieg aus fossilen Energien.

Tausende Menschen strömten in die südwesttürkische Stadt Antalya, um an einer der größten öffentlichen Versammlungen in jüngster Zeit teilzunehmen. Das Veranstaltungskomitee, vertreten durch Nil Ormanli, betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass es seit langer Zeit keinen Protest mit einer solchen massiven Beteiligung in der Türkei gegeben habe. Diese Demonstration fand im direkten Kontext des sogenannten Gipfels der Völker statt, der zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen aus der Türkei und dem Ausland zusammenbrachte. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um deutlich gegen die aktuelle Politik der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu protestieren und ihre Forderungen in den Vordergrund zu stellen.

Umweltzerstörung und Demokratieforderungen stehen im Fokus

Der Gipfel der Völker widmet sich in den kommenden Tagen drei zentralen Themen, die für die türkische Zivilgesellschaft von höchster Bedeutung sind: der fortschreitenden Umweltzerstörung, dem notwendigen Ausstieg aus fossilen Energien sowie dem Schutz der demokratischen Grundrechte. Neben internationalen NGOs waren auf der Demonstration am Samstag zahlreiche türkische Vereine, Gewerkschaften und Oppositionsparteien vertreten. Diese Gruppen sahen in dieser selten gewordenen Gelegenheit eine wichtige Bühne, um auf die prekäre Situation im Land aufmerksam zu machen und ihren Unmut über die staatlichen Rahmenbedingungen publik zu machen.

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Spannungen zwischen Behörden und friedlichen Demonstrierenden

Die Behörden in der Türkei gehen traditionell streng mit politischer Betätigung um und machen regelmäßig keine Angaben zu genauen Teilnehmerzahlen. Besonders regierungskritische Versammlungen wurden in der Vergangenheit immer wieder verboten. Ein prominentes Beispiel hierfür war der Nato-Gipfel in Ankara im Juli, während dessen die Behörden ein umfassendes Demonstrationsverbot verhängten und Dutzende Menschen festnahmen. Vor diesem historischen Hintergrund erzeugte die Anwesenheit der Polizei in Antalya eine hohe Spannung, obwohl der türkische Umweltminister und Gipfelpräsident Murat Kurum versicherte, dass friedliches Demonstrieren erlaubt sei. Er betonte, die Türkei zähle zu den gerechtesten Ländern der Welt und es gebe keine Verhaftungen bei friedlichen Aktionen.

Sichtbare Zensur durch verbotene Symbole und Kontrollen

Trotz der Zusicherungen der Regierung zeigten die Maßnahmen am Ort des Geschehens ein anderes Bild. Im Zentrum Antalyas kontrollierten Polizisten am Eingang der abgesperrten Strecke des Geländes streng Taschen, Plakate und Banner. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten fühlten sich durch diese Massnahmen eingeschüchtert und passten ihr Verhalten entsprechend an. Der 15-jährige Deniz erklärte, er habe seine Regenbogenflagge aus Erfahrung verborgen gehalten, da die Polizei sie ihm ohnehin abgenommen hätte. Dennoch warnte er vor der Realität der Situation und betonte die Solidarität mit unterdrückten Gruppen.

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Die Teilnehmer betonten ihre Haltung gegenüber benachteiligten Gemeinschaften. Ein Demonstrant erklärte, sie seien hier, um an der Seite der Unterdrückten zu stehen, egal ob an der Seite der queeren Menschen in der Türkei oder der Palästinenser. Obwohl mehrere Regenbogenflaggen trotz der Bedenken bei der Demonstration zu sehen waren, blieben die strengen Kontrollen ein ständiger Begleiter der Veranstaltung. Die Demonstranten zeigten auch eine Palästinaflagge, was die breite Palette ihrer solidarischen Botschaft unterstrich und zeigte, dass die Demonstration nicht nur lokale, sondern auch internationale Themen aufgriff.

Kritik an der AKP und langjährige Umweltkonflikte

Die Kritik an der regierenden Partei AKP (Partei für Gerechtigkeit und Aufbau) war ein wiederkehrendes Motiv unter den Teilnehmern. Türkische Gruppen riefen bekannte Slogans der türkischen Opposition, wie beispielsweise "Schulter an Schulter gegen den Faschismus". Andere wendeten sich direkt gegen die Regierung von Recep Tayyip Erdogan mit dem Ausruf: "Der Tag wird kommen, an dem die AKP dem Volk Rechenschaft ablegen muss." Diese Forderungen nach Rechenschaftspflicht zeigten die tiefe Entfremdung zwischen der Zivilgesellschaft und der Regierung.

Der 61-jährige Halil Dönmez übte scharfe Kritik an der Türkei als Gastgeberland der Klimakonferenz. Er kämpfe seit Jahren gegen den Ausbau von Kohle in der Türkei und die daraus resultierende Umweltzerstörung. Für ihn sei es "tragisch komisch", dass ausgerechnet eine solche Regierung den Gipfel ausrichte. Seine Äußerungen fassten die Frustration vieler Aktivisten zusammen, die den Widerspruch zwischen der rhetorischen Führung in internationalen Gremien und der tatsächlichen Umweltpolitik im Inland als unüberbrückbar empfinden. Die Demonstration in Antalya markierte damit nicht nur einen Protest, sondern auch ein deutliches Signal der Ablehnung der aktuellen politischen Ausrichtung.