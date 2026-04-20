Großfahndung nach Babynahrung mit Rattengift: Polizei warnt Eltern eindringlich

Ein Erpresser manipuliert Babynahrung von Hipp mit Rattengift. Während Ermittler in Österreich fieberhaft nach einem weiteren vergifteten Glas suchen, informieren die Behörden über Erkennungsmerkmale und Sicherheitsvorkehrungen.

Ein erschreckender Fall von krimineller Energie versetzt Eltern in Mitteleuropa in Sorge. Im Zentrum steht eine Erpressung gegen den bekannten Babynahrung shersteller Hipp , bei der manipulierte Gläschen mit Rattengift in Umlauf gebracht wurden. Während die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren laufen, bleibt ein Glas in Österreich weiterhin verschollen. Die Behörden warnen eindringlich vor Produkten, die Auffälligkeiten aufweisen könnten.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, das die Ermittlungen leitet, ist der Erpresser durch eine E-Mail in Erscheinung getreten, die an ein unpersonalisiertes Sammelpostfach gesendet wurde. Dieses wurde erst mit zeitlicher Verzögerung gesichtet, was das Ausmaß der Gefahr verdeutlicht. Insgesamt wurden bisher fünf manipulierte Gläschen in Österreich, Tschechien und der Slowakei sichergestellt, wobei in Deutschland bisher keine Funde gemeldet wurden. Das Unternehmen Hipp hat umgehend reagiert und einen internen Krisenstab eingerichtet, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten. Der Hersteller betont nachdrücklich, dass die Produktqualität an sich nicht in Frage steht, sondern es sich um eine gezielte externe Manipulation handelt, die weit außerhalb des eigenen Einflussbereichs stattgefunden hat. Dennoch bleibt die Situation für Eltern hochsensibel. Die österreichische Polizei hat ihre Suche mittlerweile massiv ausgeweitet und sogar Kontakt zu Kindergärten sowie verschiedenen Pflegeeinrichtungen aufgenommen, um das noch vermisste, potenziell tödliche Glas ausfindig zu machen. Die Staatsanwaltschaft Burgenland ermittelt wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung. Toxikologische Gutachten bestätigten bereits den Einsatz von Rattengift, wobei derzeit noch analysiert wird, welche konkrete Dosis in den Gläsern vorhanden war und wie gefährlich diese bei einem Verzehr tatsächlich für einen Säugling gewesen wäre. Besondere Vorsicht ist für Eltern beim Kauf und bei der Zubereitung der Babynahrung geboten. Experten raten dazu, beim Öffnen der Gläser penibel auf das charakteristische Plopp-Geräusch zu achten. Wenn dieses akustische Signal beim Drehen des Deckels fehlt, kann dies ein erstes Anzeichen für eine Manipulation sein. Auch beschädigte Deckel oder ein ungewöhnlicher weißer Aufkleber mit rotem Ring am Glasboden sollten als Warnsignale verstanden werden. Sollte ein Glas diese Merkmale aufweisen, ist der Inhalt keinesfalls zu verzehren und umgehend die Polizei zu verständigen. Der Handel in den betroffenen Regionen hat bereits vorsorglich reagiert und Bestände aus den Regalen entfernt, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Es ist nicht das erste Mal, dass große Lebensmittelkonzerne Ziel derartiger Erpressungen werden, doch die Wahl von Babynahrung als Tatmittel löst in der Öffentlichkeit besonderes Entsetzen aus, da hier die verletzlichste Zielgruppe betroffen ist. Die Kooperation zwischen Hipp und den europäischen Sicherheitsbehörden ist eng, um den oder die Täter schnellstmöglich zu fassen und die Sicherheit in den Supermarktregalen wieder vollständig herzustellen





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