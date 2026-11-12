Großer Microsoft-Ausfall: Outlook und Teams global betroffen

Microsoft-Kunden weltweit leiden unter schweren Ausfällen bei Outlook, Teams und Copilot. Der Cloud-Anbieter meldet Fortschritte bei der Fehlerbehebung der technischen Infrastruktur.

Weltweite Unternehmen und Privatnutzer sind seit Stunden von erheblichen technischen Störungen bei den Cloud-Diensten des Softwarekonzerns Microsoft betroffen. Die Ausfälle betreffen zentral den E-Mail-Dienst Outlook, wodurch zahlreiche Postfächer für Kunden nicht mehr erreichbar sind. Zusätzlich leidet die Plattform Microsoft 365 unter Beeinträchtigungen, die auch die Produktivität in vielen Organisationen drastisch verlangsamen. Betroffen sind somit nicht nur einzelne Nutzer, sondern eine breite Palette von Kernanwendungen des US-amerikanischen Technologieriesen.

Schwere Funktionsstörungen in Outlook und Teams

Die Unterbrechung des Cloud-Service hat sich auf mehrere kritische Anwendungen ausgeweitet, die auf eine stabile Verbindung zur Exchange-Mailbox angewiesen sind. Das Bürokommunikations-Angebot Teams zeigt deutliche Ausfallerscheinungen, insbesondere bei Aufgaben, die eine direkte Anbindung an die Kalenderfunktion erfordern. Nutzer berichten von fehlgeschlagenen Aktionen und unzuverlässigen Verbindungen, die die tägliche Zusammenarbeit im Remote-Arbeitsumfeld behindern. Auch der KI-Assistent Copilot war für einige Unternehmenskunden vorübergehend nicht nutzbar, was die digitale Arbeitsfähigkeit weiter einschränkte.

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Microsoft meldet Fortschritte bei Server-Prozessen

Microsoft dokumentierte seine Bemühungen zur Fehlerbehebung über Mitteilungen auf der Online-Plattform X. Zunächst wurden Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA identifiziert, bevor das Unternehmen bekannt gab, dass die Störung weltweit Nutzer von Microsoft 365 treffen könnte. Die Ingenieure versuchten zunächst, den Datenverkehr von möglicherweise fehlerhaften Servern umzuleiten. Im nächsten Schritt wurde auf betroffenen Servern ein Prozess entdeckt, der diese lahmlegte. Microsoft meldete daraufhin, dass ein Teil der Server wieder ans Netz gebracht und vorerst stabil betrieben wird, um den Datenverkehr wieder aufzunehmen.

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Instabilität bei Datenverkehr und Isolationsversuche

Trotz der positiven Meldungen zeigten sich die Herausforderungen als komplexer als erwartet. Eine Stunde nach der Meldung über stabile Server meldeten Microsoft-Ingenieure neue Probleme: Die Server könnten sich wieder aufhängen, sobald wieder Datenverkehr sie erreiche. In einem darauf folgenden Anlauf versuchten die Techniker, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren. Dabei seien positive Ergebnisse sichtbar geworden, was auf eine erfolgreiche Trennung der fehlerhaften Komponenten hindeutet. Wie lange die Störung insgesamt andauern wird, blieb zu diesem Zeitpunkt zunächst unklar, da die Wiederherstellung der vollen Kapazität Zeit benötigt.

Wiederkehrende Probleme in der Microsoft-Cloud

Ausfälle von Online-Diensten gehören zwar zum Alltag in der Tech-Branche, dauern jedoch meist nur von kurzer Dauer. Bei Microsoft traten die Probleme jedoch so gravierend und schwer zu lokalisieren auf, dass es zu stundenlangen Störungen kam. Dies ähnelt einem Vorfall Ende August, bei dem Microsofts E-Mail-Dienste ebenfalls einen stundenlangen großflächigen Ausfall erlebten. Damals konnten Nutzer sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Als Ursache für den damaligen Ausfall nannte Microsoft ein Problem in der Cloud-Infrastruktur, das ähnliche Resonanz wie der jetzige Vorfall hervorrief und das Vertrauen in die Stabilität der Dienste testete.