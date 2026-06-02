Großeinsatz auf dem Bodensee: Frau vermisst, Leiche gefunden

In der Nacht auf Montag kam es auf dem Bodensee zu einem Großeinsatz. Einsatzkräfte suchten nach einer mutmaßlich über Bord gegangenen Frau. In Güttingen wurde später eine weibliche Leiche gefunden. Die Polizei sucht Zeugen in einem anderen Fall, in dem der Ehemann einer Frau festgenommen wurde, die tot im Bodensee gefunden wurde.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es auf dem Bodensee zu einem Großeinsatz . Einsatzkräfte suchten nach einer mutmaßlich über Bord gegangenen Frau. In Güttingen wurde später eine weibliche Leiche gefunden.

Die Feuerwehr, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Polizei waren an der Fähre Konstanz-Meersburg im Einsatz. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass eine Frau während der Überfahrt über Bord gegangen sein könnte. Obwohl Polizeihubschrauber, Drohnen und Wasserspürhunde eingesetzt wurden, blieb die Suche erfolglos. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf einen tatsächlichen Fall.

Die Suche wurde um 2 Uhr eingestellt. Es ist unklar, ob die gefundene Leiche die vermisste Frau ist. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen. In einem anderen Fall wurde der Ehemann einer 42-jährigen Frau, die im August tot im Bodensee gefunden wurde, festgenommen.

Die private Tauchergruppe hatte die Leiche beim Segelhafen in Rorschach gefunden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen





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