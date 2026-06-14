Großeinsatz am Bodensee: Flohmarkt in Kreuzlingen und Konstanz evakuiert

Wegen einer unklaren Bedrohungslage musste der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt am Bodensee evakuiert werden. Die Polizei sperrte das Gelände weiträumig ab, auch der Bahnverkehr war unterbrochen.

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es am Bodensee zu einem Großeinsatz der Polizei , nachdem eine unklare Bedrohungslage gemeldet wurde. Betroffen war der grenzüberschreitende 24-Stunden- Flohmarkt , der jährlich in Kreuzlingen im Kanton Thurgau und der deutschen Nachbarstadt Konstanz stattfindet.

Die Behörden ordneten eine sofortige Evakuierung des gesamten Geländes an, das daraufhin weiträumig abgesperrt wurde. Laut Angaben der Kantonspolizei Thurgau lief seit den frühen Morgenstunden ein Großeinsatz im Bereich des Hafenareals. Die Polizei stand in engem Austausch mit dem Polizeipräsidium Konstanz, um die Lage zu bewerten und koordinierte Massnahmen zu ergreifen. Die genauen Hintergründe der Bedrohung waren zunächst unklar, was zu erheblicher Verunsicherung unter den Besuchern und Anwohnern führte.

Die Sicherheitskräfte waren mit einem grossen Aufgebot vor Ort, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und mögliche Gefahren zu minimieren. Neben dem Flohmarktgelände waren auch angrenzende Bereiche wie Kleinvenedig und die Hafenstrasse in Konstanz betroffen.

Zudem musste der Konstanzer Bahnhof evakuiert werden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs führte. Wie auf dem Portal der SBB nachzulesen war, wurde die Verbindung zwischen Kreuzlingen und Konstanz aufgrund eines Ereignisses in Deutschland unterbrochen. Die Einschränkung sollte voraussichtlich bis etwa 9 Uhr andauern. Pendler und Reisende wurden gebeten, alternative Routen zu nutzen oder sich vor Reiseantritt über die aktuelle Lage zu informieren.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den betroffenen Bereich grossräumig zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern und eigene Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die Polizei richtete eine Hotline für besorgte Angehörige ein und informierte über Lautsprecherdurchsagen regelmässig über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Der 24-Stunden-Flohmarkt ist ein traditionsreicher Anlass, der jedes Jahr tausende Besucher aus der Region und dem Ausland anzieht. Er erstreckt sich über zwei Tage und findet sowohl in Kreuzlingen als auch im benachbarten Konstanz statt.

Die unerwartete Evakuierung sorgte für grosse Enttäuschung bei den Standbetreibern und Besuchern, die zum Teil bereits seit Stunden unterwegs waren. Die Organisatoren des Flohmarkts zeigten sich kooperativ und unterstützten die Polizei bei den Räumungsmassnahmen. Ob der Markt im Laufe des Tages wieder geöffnet werden kann, blieb zunächst offen. Die Polizei betonte, dass die Sicherheit der Menschen oberste Priorität habe und man alles daran setze, die Lage schnellstmöglich zu klären.

Die Ermittlungen zur Ursache der Bedrohungslage liefen auf Hochtouren, und die Behörden versprachen, die Öffentlichkeit umgehend zu informieren, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen. In der Zwischenzeit appellierte die Polizei an die Geduld der Bevölkerung und dankte für das Verständnis. Die Vorfälle werfen auch Fragen zur Sicherheit bei Grossveranstaltungen auf, insbesondere bei grenzüberschreitenden Events, wo die Zusammenarbeit zwischen den Behörden verschiedener Länder entscheidend ist.

Die Ereignisse in Kreuzlingen und Konstanz zeigen, wie wichtig eine schnelle und effiziente Koordination ist, um auf unvorhergesehene Situationen angemessen reagieren zu können





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