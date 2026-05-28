Große Strafe gegen Kukan: Referees schauen sich die Szene am TV an

Kukan erhält eine große Strafe, nachdem er Stenberg per Crosscheck am Kinn getroffen hat. Die Referees überprüfen die Szene am TV.

Eine große Strafe gegen Kukan ist angezeigt. Er hatte per Crosscheck Stenberg am Kinn getroffen. Die Referees schauen sich die Szene am TV an. Heineman mit dem guten Querpass durch die ganze Schweiz er Box, der 2.

Assist geht an Verteidiger Ekman-Larsson. Karlsson erwischt Genoni aus spitzem Winkel, Genoni zwischen den Beinen. Danach geht es sofort in die andere Richtung. Andrighetto mit dem nächsten Schweizer Abschluss.

Schweden mit dem ersten offensiven Lebenszeichen. Davos-Stürmer Asplund prüft Genoni per Buabatrickli. Die Schweden reagieren auf den Schweizer Dauerdruck mit sehr einfachem Spiel. Drei Icings hintereinander zeigen, dass die Skandinavier noch nicht zu ihrem Spiel gefunden haben.

Jede Linie mit einem guten Abschluss: Malgin spielt Kukan frei, der prüft Hellberg per Direktabnahme. Die Schweiz bleibt am Drücker, Baechler mit der nächsten Chance. Da lag das 1:0 in der Luft. Der erste Einsatz der Hischier-Linie sorgt erstmals für Torgefahr.

Nach einem guten Vorstoss scheitert Meier an Hellberg. Die Schweiz startet wie immer an diesem Turnier mit der 4. Linie rund um Center Jäger. Ihr gelingt gleich der gewünschte Start mit gutem Forechecking





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