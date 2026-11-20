Britische Regierung und EU-Kommission vereinbaren Handelsleichterungen, verknüpfte Emissionshandelssysteme und mehr Austausch für Jugendliche nach dem Brexit.

Die Europäische Union und Grossbritannien haben am Freitag in Brüssel einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft ihrer bilateralen Beziehungen erreicht. Nach fast sieben Jahren seit dem Brexit haben beide Parteien ein umfassendes Paket zur Normalisierung der Beziehungen verabschiedet, das wirtschaftliche Erleichterungen und politische Annäherung zum Ziel hat. Der britische Premierminister Andy Burnham und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellten die Ergebnisse des Gipfeltreffens offiziell vor.

Handelserleichterungen und Emissionshandelssystem-Verknüpfung

Der Kern der Vereinbarung liegt in der deutlichen Vereinfachung des grenzüberschreitenden Handels für Tiere, Pflanzen und verarbeitete Waren wie Wurstwaren oder Saatgut. Durch den Wegfall der bisherigen bürokratischen Hürden wie spezieller Bescheinigungen und intensiver Kontrollen sollen direkte Handelskosten gesenkt werden. Die britische Regierung schätzt den wirtschaftlichen Nutzen dieses Schrittes auf bis zu 5,1 Milliarden Pfund pro Jahr, was gut sechs Milliarden Euro entspricht.

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Ein weiterer zentraler Punkt ist die technische Verknüpfung der Emissionshandelssysteme beider Regionen. Diese Integration bedeutet, dass britische und europäische Waren, zum Beispiel Stahl, künftig von den jeweiligen CO2-Grenzabgaben der Partnerseite ausgenommen werden. Damit wird eine wettbewerbsneutrale Grundlage für die Industrie geschaffen und gleichzeitig ein Beitrag zur Klimapolitik geleistet.

Visionen von Burnham und Positionen der EU-Führung

Premierminister Andy Burnham betonte nach den Beratungen mit den europäischen Spitzenvertretern, dass das heute bekannt gegebene Paket den vorläufigen Rahmen der Annäherung definiert. Er fügte hinzu, dass dies das Maximum darstelle, das in der aktuellen Legislaturperiode erreicht werden könne, und betonte, dass noch viele Umsetzungsarbeiten anstünden. Dennoch kündigte seine Regierung an, etwa ein Jahr nach dem Treffen einen informellen Austausch über die langfristige Beziehung zu Brüssel zu starten.

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Burnham relativierte seine bisherige Brexit-Kritik und erklärte, Grossbritannien und Europa teilten gemeinsame Werte und seien durch ihre geografische Nachbarschaft eng verbunden. In einer gefährlicheren Welt seien die Partner gemeinsam stärker. Erst am Montag hatte der Premier noch die Aussage getroffen, es sei eine offenkundige Wahrheit, dass Grossbritannien durch den Austritt mehr verloren als gewonnen habe. Die aktuelle Vereinbarung dient nun dazu, diese Nachteile durch Kostensenkung und stabile Preise teilweise auszugleichen.

Auch Ursula von der Leyen zeigte sich nach dem Treffen optimistisch. Sie verwies auf die positive Erfolgsbilanz bei der Suche nach Lösungen in den vergangenen Monaten. Die EU-Kommissionspräsidentin erklärte, man werde in den kommenden Monaten intensiv daran arbeiten, offene Fragen zu klären. Sie drücke das Vertrauen aus, dass auch die verbleibenden Streitpunkte gelöst werden könnten.

Jugendaustausch und strittige Themen wie Studiengebühren

Im Bereich des Jugendaustauschs einigten sich die Verhandlungsführer auf ein Programm, das jungen Menschen aus Grossbritannien und der EU drei Jahre lang ermöglicht, im jeweils anderen Gebiet zu arbeiten oder zu studieren. Ursprünglich hatte Grossbritannien angesichts der innenpolitischen Brisanz des Einwanderungsthemas eine Obergrenze von 50.000 Plätzen vorgeschlagen. Gemäß Berichten von EU-Diplomaten stimmte London jedoch einer Erhöhung der Grenze auf 100.000 Plätze zu.

Ein signifikanter Stolperstein bleibt die Frage der Studiengebühren für Studierende aus der EU an britischen Universitäten. Die EU-Staaten fordern, dass ihre Studierenden die niedrigeren Inländergebühren zahlen, anstatt der üblichen, deutlich höheren Sätze für internationale Studierende. Grossbritannien bietet aktuell lediglich deutlich reduzierte Gebühren an. Diese Diskrepanz soll in den kommenden Monaten weiter verhandelt werden.

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Zudem wird eine Angleichung an EU-Regeln diskutiert, wobei Grossbritannien einen Sonderstatus bei Vorgaben wie "Made in Europe" beansprucht, insbesondere im Automobilsektor. Die EU ist grundsätzlich bereit, dies zu prüfen, koppelt es jedoch an eine stärkere Abstimmung mit ihren eigenen Schutzmassnahmen gegen Importe, etwa von chinesischen Elektrofahrzeugen. Die Formulierung sieht vor, dass Grossbritannien Ergebnisse sichert, die mit einschlägigen EU-Massnahmen vereinbar sind.