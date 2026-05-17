Das britische Verteidigungsministerium hat seine Kampfflugzeuge im Nahen Osten vom Typ Typhoon mit neuen, vergleichsweise kostengünstigen Raketten ausgestattet, um die sichere Zerstörung von Zielen bei gleichzeitig geringern Kosten als bisher zu gewährleisten.

Das Verteidigungsministerium in London erklärte, seine Kampfflugzeuge im Nahen Osten vom Typ Typhoon würden mit neuen und kostengünstigen Rakete n speziell zur Drohnenabwehr ausgerüstet. Dabei sei die präzise Zerstörung von Zielen möglich, und das zu einem Bruchteil der Kosten der Rakete n, die aktuell dafür genutzt werden.

Das Waffensystem sei innerhalb weniger Monate von ersten Tests zur Auslieferung in den Nahen Osten gegangen. Die Typhoon-Kampfflugzeuge verteidigten im Nahen Osten britische Staatsbürger und Interessen sowie Verbündete. Das Ministerium nannte keinen genauen Preis für das System. Die Entwicklung günstiger Systeme bietet einen effektiveren und nachhaltigeren Weg, der zunehmenden Bedrohung des britischen Militärs und unserer Partner durch Drohnen zu begegnen.

Ende Februar. Teheran wehrte sich gegen das massive Bombardement unter anderem mit Gegenangriffen auf die Staaten am Persischen Golf, die es als US-Verbündete betrachtet. Unter anderem wurden neben ballistischen Raketen auch zahlreiche Drohnen vom Typ Shahed eingesetzt. Die modernsten Raketen für Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot, die also auch ballistische Raketen abfangen können, kosten Berichten zufolge jeweils um die vier Millionen US-Dollar.

Verschiedene Staaten am Persischen Golf haben bereits eine Zusammenarbeit mit der Ukraine angebahnt, um eine bessere und kostengünstigere Drohnenabwehr zu erreichen





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