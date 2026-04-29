Großbritannien am Scheideweg: Der Zerfall des "British Museum"

60 Jahre nach der Veröffentlichung von David Lodges Roman "The British Museum Is Falling Down" steht Grossbritannien erneut vor einer existenziellen Krise. Die etablierten Parteien verlieren an Einfluss, während neue Kräfte wie die Grünen und Reform UK an Bedeutung gewinnen. Doch die Herausforderungen – von der Staatsverschuldung bis zur maroden Infrastruktur – sind enorm. Die bevorstehenden Wahlen könnten ein Wendepunkt sein, doch die Zukunft bleibt ungewiss.

Der britische Schriftsteller David Lodge veröffentlichte vor 60 Jahren seinen Roman "The British Museum Is Falling Down", der den gesellschaftlichen Zustand seines Landes auf den Punkt brachte.

Heute, Jahrzehnte später, scheint das Werk erschreckend aktuell. Grossbritannien steht erneut vor einer tiefgreifenden Krise. Die etablierten Parteien – Labour, Konservative und Liberale – haben ihre Relevanz verloren, während neue politische Kräfte wie die Grünen unter Zack Polanski und die national-konservative Reform UK mit Nigel Farage zwar an Unterstützung gewinnen, aber noch keine greifbaren Erfolge vorweisen können. Die Herausforderungen sind gewaltig: steigende Lebenshaltungskosten, eine dramatische Staatsverschuldung, unkontrollierte Migration, ein überteuertes Gesundheitssystem, ein ineffizientes Bildungssystem und eine verfallende Infrastruktur.

Die Hoffnung vieler Bürger ruht auf den bevorstehenden Kommunalwahlen am 7. Mai, bei denen in England die Lokalbehörden gewählt werden und Schottland sowie Wales ihre Regionalparlamente neu bestellen. Doch die Prognosen sind düster: Labour und Konservative drohen eine historische Niederlage zu erleiden. Premierminister Keir Starmer wird voraussichtlich bald zurücktreten, und sein Nachfolger wird vermutlich im gleichen Stil regieren.

Die nächste Parlamentswahl findet erst 2029 statt. Bis dahin wird das "Museum" weiter verfallen – und doch erstaunlicherweise noch stehen. Die Frage bleibt: Wie lange noch





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