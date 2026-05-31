Großbrand in Studen BE: Hoher Sachschaden,aber keine Verletzten

Bei einem Brand in einem Geschäftsgebäude in Studen im Kanton Bern entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr löschte das lichterloh brennende Gebäude, eine Brandwache wurde eingerichtet. Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine Personen im Gebäude befanden. Die Autobahnausfahrt der A6 war vorübergehend gesperrt, eine Umleitung war ausgeschildert. Die Brandursache bleibt vorerst unklar, die Polizei ermittelt.

In einem Geschäftsbetrieb in Studen BE ist am späten Samstag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, doch es entstand hoher Sachschaden . Die Autobahnausfahrt war während den Löscharbeiten gesperrt.

Der Brandalarm ging um 22.20 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Als die Feuerwehr vor Ort an der Petinescastrasse war, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Sie konnte das Feuer aber unter Kontrolle bringen und löschen. Danach richtete sie eine Brandwache ein.

Als das Feuer ausgebrochen sei, habe sich niemand in dem Gebäude aufgehalten, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Eine Ambulanz sei vorsorglich vor Ort gewesen, es sei aber niemand verletzt worden. Die Brandursache stand am Sonntag noch nicht fest. Sie habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen, teilte die Kantonspolizei mit.

Die Ausfahrt der A6 in Studen war während den Löscharbeiten gesperrt. Eine Umleitung sei signalisiert gewesen, teilte die Kantonspolizei mit





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