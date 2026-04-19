Großbrand in Mehrfamilienhaus in Fahrweid: Hunderte tausende Franken Schaden

Ein Feuer im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Fahrweid hat am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden, zwei Wohnungen sind unbewohnbar. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende Franken.

Ein verheerendes Feuer hat am Samstagabend, dem 18. April 2026, in Fahrweid , einer Ortschaft der Gemeinde Weiningen, einen beträchtlichen Sachschaden in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Die ersten Alarmierungen gingen kurz nach 19:30 Uhr ein, als ein aufmerksamer Anwohner Flammen auf seinem Balkon im obersten Stockwerk des Gebäudes bemerkte.

Die eilig herbeigerufenen Einsatzkräfte mussten bei ihrer Ankunft feststellen, dass sich das Feuer bereits unaufhaltsam auf einen benachbarten Balkon und weiter auf das Dach des mehrgeschossigen Wohnhauses ausgebreitet hatte. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr das brennende Gebäude dank ihres schnellen und entschlossenen Eingreifens rasch unter Kontrolle bringen. Die starke Rauchentwicklung, die aus den brennenden Wohnungen und dem Dachstuhl aufstieg, machte jedoch eine sofortige Evakuierung von insgesamt drei zusammengebauten Mehrfamilienhäusern notwendig, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt, wobei zwei Wohnungen derzeit als unbewohnbar gelten. Zum Glück konnten alle anderen Bewohner nach Abschluss der Löscharbeiten und der notwendigen Überprüfungen wieder in ihre heimischen vier Wände zurückkehren, was die Situation für viele erträglicher machte. Der Einsatz zur Brandbekämpfung und zur Sicherung des betroffenen Areals war eine Gemeinschaftsleistung zahlreicher Organisationen und diente dem Schutz der Bevölkerung und der Sachwerte.

An vorderster Front standen die Angehörigen der Kantonspolizei Zürich und der Polizei rechtes Limmattal, die für die Absperrung und die ersten Ermittlungen zuständig waren. Unterstützt wurden sie von den Feuerwehren Weiningen, Unterengstringen und Schlieren, deren Mannschaften mit Atemschutzgeräten in die Gefahrenzone vordrangen. Zur medizinischen Absicherung war vorsorglich ein Rettungswagen mit einem Notarzt vom Spital Limmattal vor Ort. Darüber hinaus sorgten ein weiterer Rettungswagen und ein spezialisierter Drohnenpilot von Schutz & Rettung Zürich für zusätzliche Sicherheit und erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch Luftaufnahmen zur Lagebeurteilung.

Die Behörden waren ebenfalls vertreten durch den Statthalter von Dietikon und den Sicherheitsvorstand Stellvertreter der Gemeinde Weiningen, um die Koordination und die Entscheidungsfindung auf einer übergeordneten Ebene zu gewährleisten und sich ein umfassendes Bild der Situation zu verschaffen. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten war entscheidend für die erfolgreiche Bewältigung dieses komplexen Einsatzes und verhinderte, dass sich die Katastrophe weiter ausweitete.

Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung von präventiven Brandschutzmassnahmen und die Notwendigkeit gut ausgebildeter und ausgestatteter Einsatzkräfte, die im Ernstfall schnell und effektiv reagieren können. Der entstandene Schaden ist zwar bedauerlich, aber die Tatsache, dass keine Personen zu Schaden kamen und die Mehrzahl der Bewohner sicher untergebracht werden konnte, ist ein wichtiger Trost.

Die genauen Ursachen des Brandes werden derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die betroffenen Familien werden nun Unterstützung erhalten, um die durch den Brand entstandenen Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten und ihnen bei der Wiederherstellung ihrer Lebenssituation zu helfen. Die Nachbarschaftshilfe und die Solidarität werden in solchen Momenten besonders deutlich und helfen den Betroffenen, diese schwierige Zeit zu überstehen.

Die betroffenen Familien sind nun auf der Suche nach neuen Unterkünften oder auf die Hilfe von Freunden und Familie angewiesen, während die Reparaturarbeiten an den beschädigten Gebäuden beginnen.





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