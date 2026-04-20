Großbrand in Malaysia: Tausende Menschen nach Feuer in Batu Sapi obdachlos

Ein verheerendes Feuer hat im malaysischen Batu Sapi rund 9000 Menschen obdachlos gemacht, nachdem etwa 1200 Stelzenhäuser in Flammen aufgingen. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck an der Versorgung der Betroffenen.

Ein verheerender Großbrand hat in den frühen Morgenstunden das dicht besiedelte Viertel Kampung Bahagia im malaysischen Stadtteil Batu Sapi nahezu vollständig zerstört und tausende Menschen obdachlos gemacht. Wie der örtliche Bezirkspolizeichef gegenüber Reportern vor Ort bestätigte, sind von dieser Katastrophe schätzungsweise 9000 Einwohner betroffen.

Die Flammen breiteten sich nach offiziellen Angaben gegen 1:30 Uhr Ortszeit mit erschreckender Geschwindigkeit aus und erfassten dabei eine Vielzahl der dort typischen Stelzenhäuser. Die betroffene Region umfasst insgesamt rund 1200 solcher Pfahlbauten, die aufgrund ihrer Bauweise und der dichten Anordnung dem Feuer kaum Widerstand leisten konnten. Berichten der Zeitung The Star zufolge erlitten einige Bewohner leichte Verletzungen, als sie in einer verzweifelten Rettungsaktion versuchten, persönliche Besitztümer aus ihren brennenden Unterkünften zu bergen. Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm: Nach Informationen von Free Malaysia Today wurde eine Fläche von etwa vier Hektar verwüstet, was einer Größe von rund fünfeinhalb Fußballfeldern entspricht. Aufgrund der dramatischen Lage wurde das Gebiet gegen 4 Uhr morgens offiziell zur Katastrophenzone erklärt, um den Einsatz von Hilfskräften und staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zu bündeln. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr und die freiwilligen Helfer als äußerst schwierig. Mehrere Faktoren spielten dabei eine fatale Rolle: Die engen Zufahrten im Viertel verhinderten ein schnelles Vorankommen der Einsatzfahrzeuge, während heftige Windböen die Ausbreitung der Flammen zusätzlich anheizten. Erschwerend kam hinzu, dass der Zugang zu Löschwasser bei Ebbe massiv eingeschränkt war, was die Brandbekämpfung zu einer logistischen Herausforderung machte. Als potenzielle Ursache für das Unglück gilt nach übereinstimmenden Medienberichten, darunter der Malay Mail, ein folgenschwerer Kochunfall. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch noch an, da die Sicherheit des Geländes zunächst Vorrang hatte. Die Anteilnahme nach diesem Unglück ist groß. Der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim äußerte sich via soziale Medien tief betroffen von dem Schicksal der tausenden Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Er betonte ausdrücklich, dass die Hilfe für die Betroffenen nun oberste Priorität habe. Die Behörden sind derzeit intensiv damit befasst, Notunterkünfte zu errichten, medizinische Versorgung sicherzustellen und grundlegende Hilfsgüter wie Nahrungsmittel und Kleidung bereitzustellen. Lokale Wohltätigkeitsorganisationen haben bereits dazu aufgerufen, Spenden für die Opfer zu sammeln, um den Wiederaufbau in dieser schwer getroffenen Gemeinschaft zu unterstützen und die Not der Betroffenen in den kommenden Wochen zu lindern





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