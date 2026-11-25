Ein Brand in Engelburg hat eine Remise vollständig zerstört. Die St. Galler Kantonspolizei bestätigt keine Verletzten, ermittelt aber zur Ursache.

Die St. Galler Kantonspolizei meldet einen schweren Brand in Engelburg, bei dem eine Remise komplett vernichtet wurde. Der Alarm ging in der Nacht auf Mittwoch um ein Uhr nachts bei den Einsatzkräften ein. Das Gebäude befand sich bei Ankunft der Feuerwehr bereits im Vollbrand.

Unmittelbare Lage nach dem Großbrand

Die Feuerwehrleute stellten fest, dass keine Personen im Inneren des brennenden Anwesens gefunden wurden. Die Meldestelle der Polizei bestätigt ausdrücklich, dass es bei diesem Vorfall zu keinen Verletzungen kam. Dennoch ist das materielle Opfer erheblich, da die Struktur des Gebäudes nicht mehr gerettet werden konnte.

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Die Lage vor Ort wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte gelang es, die Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Dies verhinderte ein potenzielles Katastrophenszenario in der näheren Umgebung, obwohl das betroffene Objekt selbst unwiederbringlich verloren war.

Umfang des Sachschadens und Bausubstanz

Der finanzielle Schaden durch diesen Vorfall beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Die Substanz der Remise ist so stark beschädigt, dass ein Erhalt nicht mehr möglich ist. Die St. Galler Kantonspolizei stellt klar, dass das Gebäude abgebrochen werden muss.

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Dieser Abbruch ist ein notwendiger Schritt, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten. Die genauen Kosten für die Beseitigung der Trümmer und die Instandsetzung der Fläche sind noch Teil der laufenden Ermittlungen. Die Höhe des Schadens korrespondiert mit der Intensität des Feuers, das das Baumaterial vollständig durchdrungen hatte.

Ermittlungen zur Brandursache im Fokus

Gegenwärtig laufen seitens der Polizei umfassende Ermittlungen zur genauen Brandursache. Die Behörde hat keine vorläufigen Aussagen zu einem möglichen Zündel oder einem technischen Defekt gemacht. Die Fokus der Ermittlungen liegt aktuell darauf, die Umstände des Entstehens des Feuers nachzuvollziehen.

Die St. Galler Kantonspolizei führt diese Untersuchungen durch, um die rechtlichen und sicherheitstechnischen Hintergründe zu klären. Bürger, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen in der Nacht gemacht haben, werden aufgefordert, sich zu melden. Die Aufklärung ist ein zentraler Bestandteil der Reaktion auf diesen Vorfall.

Folgen für die lokale Umgebung

Die Lage in Engelburg hat sich nach der Löschaktion wieder normalisiert. Die direkte Gefahr durch das Feuer ist gebannt, nun steht die Säuberung des Areals an. Die Gemeinde muss sich auf die Räumung des Grundstücks vorbereiten.

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Die Tatsache, dass Nachbaranwesen verschont blieben, wird als großer Erfolg der Einsatzkräfte gewertet. Der vollständige Verlust der Remise bleibt jedoch eine schmerzliche Lücke im lokalen Inventar. Die Öffentlichkeit wartet nun auf die Ergebnisse der Polizei, um das Geschehen vollständig zu verstehen.