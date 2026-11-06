Grizzlybär greift Frau und Tochter in British Columbia an

In Bella Coola wurden die Leichen einer Frau und ihrer 20-jährigen Tochter nach einem Grizzly-Angriff gefunden. Die Suche nach dem Tier läuft weiter.

Zwei Frauen, die in der kanadischen Provinz British Columbia als vermisst gemeldet waren, sind tot aufgefunden worden. Die sterblichen Überreste der Opfer wurden in der Nähe der Ortschaft Bella Coola an der Pazifikküste entdeckt. Behörden gehen davon aus, dass die Frauen einem Grizzlybär zum Opfer gefallen sind.

Suche nach dem Bären intensiviert

Die ältere der beiden Frauen und ihre zwanzigjährige Tochter waren am vergangenen Sonntag vermisst gemeldet worden, nachdem die jüngere Frau eine vereinbarte Telefonkonferenz mit ihrer Schwester verpasst hatte. Da die Mutter ebenfalls nicht erreichbar war, alarmierten die Familie die Behörden. Ihr Auto wurde anschließend unweit des Ortes, an dem die Frauen sich aufhielten, leer auf einem Wanderweg gefunden.

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Matt Balcarras, der Bruder der älteren Frau und Onkel der jüngeren, identifizierte die Leichen anhand persönlicher Merkmale. Die Nichte konnte nur durch ihre Kleidung erkannt werden, während die Schwester anhand kleinerer Tätowierungen an ihren Körperteilen eindeutig zuordbar war. Balcarras erklärte der Nachrichtenagentur AP, es bestehe keinerlei Zweifel daran, dass die gefundenen Überreste tatsächlich den beiden vermissten Frauen gehörten.

Tatort und Todesumstände

Die beiden Opfer hatten sich am Samstag auf den Snooka West Trail begeben, einen Wanderweg in der Region. Die Leichen von Jennifer Balcarras und ihrer Tochter Selah Reed wurden nur etwa 150 Meter voneinander entfernt aufgefunden. Die Umstände deuten darauf hin, dass der Grizzlybär die Frauen während ihrer Wanderung angegriffen und zerfleischt hat.

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Aus Vancouver Island und Calgary reisten Verwandte die hunderte Kilometer entfernte Route an, um die Leichen zu bergen und sich um die organisatorischen Schritte zu kümmern. Die Männer reisten die gesamte Nacht durch, trafen aber erst am Dienstag vor Ort ein. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bestätigt, dass die Frauen nicht mehr am Leben waren.

Reaktion der Behörden und Gemeinschaft

Seit der Entdeckung der Leichen suchen die Behörden intensiv nach dem Bären, der für den Angriff verantwortlich sein soll. Sollte das Tier gefunden werden, steht eine Tötung zur Diskussion. Jeff Tyre vom Conservation Officer Service der Provinz British Columbia bestätigte, dass bisher keine Bären eingefangen wurden. In der Gegend um Bella Coola sind Grizzlibären weit verbreitet.

Die lokale indigene Gemeinschaft der Nuxalk Nation hat die Vorfälle mit großer Betroffenheit aufgenommen. Terry Webber, ein Vertreter der Nuxalk Nation, erklärte, dass der Angriff bei den Überlebenden eines Vorfalls aus dem Vorjahr erneutes Trauma ausgelöst hat. Im November des vergangenen Jahres war dort eine Gruppe von Grundschulkindern und Lehrkräften von einem Grizzlybär angegriffen worden, wobei elf Menschen, einige schwer, verletzt wurden.

Damals wurde das betreffende Tier nicht gefangen, seine DNA wurde jedoch sichergestellt und neue Fallen aufgestellt. Ob dieses Jahr derselbe Bär für die Angriffe verantwortlich ist, bleibt aktuell unklar. Für die Gemeinde wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Über eine Hotline können sogenannte Problembären an die zuständigen Stellen gemeldet werden.

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Hintergründe zu den Opfern

Die ältere der beiden Frauen, eine Kunsttherapeutin, hatte erst im Laufe des Sommers von Alaska nach Bella Coola gezogen. Auch ihre Kinder waren dort zur Welt gekommen. Ihr Bruder Matt betonte, dass seine Schwester zierlich, aber von starkem Charakter und großer körperlicher Fitness gewesen sei. Sie habe sich in der Umgebung wildlebender Tiere wohlgefühlt und sei weder naiv noch uninformiert in der Natur unterwegs gewesen.

Die Familie und die Gemeinschaft betonen, dass die Opfer über Jahre und Jahrzehnte hinweg umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Tierarten in diesen Regionen gesammelt hätten. Trotz dieser Expertise führte der Angriff auf den Snooka West Trail zum tragischen Ende. Die Suche nach dem Täter läuft weiter, während die Gemeinde versucht, mit der schmerzlichen Erinnerung an vergangene Vorfälle umzugehen.