Grillhütte in Oberbüren SG abgebrannt Polizei ermittelt noch

Bei einem Großbrand in Oberbüren SG wurde eine Grillhütte vollständig zerstört. Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen, der genaue Brandherd ist noch unklar.

Ein Feuerwerk hat am Samstagabend in der Gemeinde Oberbüren im Kanton St. Gallen erheblichen Sachschaden verursacht, als es eine im Wald stehende Grillhütte vollständig vernichtete. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte am Sonntag offiziell, dass die exakte Ursache für den Ausbruch der Flammen aktuell noch nicht ermittelt werden konnte und die Ermittlungen seitens der Strafverfolgungsbehörden weiterhin laufen.

Einsatzkräfte bekämpfen Flammen im unwegsamen Gelände

Die Alarmierung der Notdienste erfolgte kurz vor 22.45 Uhr, als bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale mehrere Meldungen über einen Brand in einem Waldstück oberhalb der Oberbürenstrasse eingingen. Die Lage vor Ort erwies sich für die Rettungskräfte als besonders schwierig, da sich der betroffene Bereich in einem schwer zugänglichen und unwegsamen Gelände befand, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte.

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Um eine ausreichende Wasserversorgung für die Löscharbeiten sicherzustellen, mussten die Einsatzkräfte eine rund einen Kilometer lange Transportleitung zu einem entfernten Hydranten verlegen. Diese logistische Herausforderung verzögerte den direkten Zugriff auf das Feuerzentrum, war jedoch notwendig, um die notwendigen Wassermengen am Brandort bereitzustellen, während die Hütte bereits in Vollbrand stand.

Komplette Zerstörung der Holzbaustruktur

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, befand sich die Grillhütte bereits in einem fortgeschrittenen Stadium des Brandes und war komplett von Flammen umgeben. Dank des schnellen und koordinierten Eingriffs der Feuerwehr gelang es jedoch, die Ausbreitung der Flammen auf den umliegenden Wald zu verhindern. Ein Übergreifen des Feuers auf das nahe stehende Ökosystem konnte somit erfolgreich abgewendet werden.

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Die Grillhütte selbst brannte vollständig ab und erlitt dabei so schwere Strukturschäden, dass sie nach den Löscharbeiten wegen akuter Einsturzgefahr abgebaut und entfernt werden musste. Die Polizei beziffert den resultierenden Sachschaden auf insgesamt 5000 Franken, was die Materialkosten für die komplette Zerstörung der Konstruktion widerspiegelt.

Weitergehende Ermittlungen der Strafverfolgung

Obwohl der materielle Schaden im Vergleich zu anderen Großbränden überschaubar erscheint, bleibt die Klärung der Brandursache von hoher Priorität für die Behörde. Die genauen Umstände, die zur Entzündung des Holzbauwerks führten, sind weiterhin unbekannt und werden im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt.

Die Öffentlichkeit und Anwohner werden gebeten, aufmerksam zu bleiben und der Polizei gegebenenfalls Hinweise auf das Geschehen oder verdächtige Aktivitäten in der Umgebung des Waldstücks zu melden. Bis zur Veröffentlichung der abschließenden Untersuchungsresultate bleibt die offizielle Position, dass der genaue Auslöser für das Feuer derzeit nicht bekannt ist.