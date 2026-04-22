Griechisches Parlament hebt Immunität von Abgeordneten auf – EU-Subventionsskandal weitet sich aus

Das griechische Parlament hat die Immunität von 13 Abgeordneten der Regierungspartei Nea Dimokratia aufgehoben, wodurch Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Veruntreuung von EU-Subventionen ermöglicht werden. Der Skandal betrifft unrechtmäßig bewilligte Agrarsubventionen und wirft Fragen nach Transparenz und Korruption auf.

Das griechische Parlament hat eine bedeutende Entscheidung getroffen, die weitreichende Folgen für die politische Landschaft des Landes haben könnte. Die parlamentarische Immunität von 13 Abgeordneten der regierenden Partei Nea Dimokratia wurde aufgehoben, wodurch der Weg für Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) wegen des Verdachts der Veruntreuung von EU-Subventionen frei wird.

Dieser Schritt markiert eine Eskalation in einem Skandal, der bereits seit einiger Zeit andauert und die griechische Öffentlichkeit beschäftigt. Die EPPO, die für die Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit EU-Geldern zuständig ist, hatte bereits Ermittlungen eingeleitet, die nun durch die Aufhebung der Immunität der Abgeordneten deutlich intensiviert werden können. Im Kern des Skandals steht der Vorwurf, dass hunderte griechische Landwirte unrechtmäßig EU-Gelder in Millionenhöhe erhalten haben sollen, ohne die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen.

Die betroffenen Abgeordneten werden beschuldigt, ihre Wählerschaft bei der Erlangung dieser illegalen Subventionen unterstützt zu haben. Die Aufhebung der Immunität erfolgte trotz der Tatsache, dass die betroffenen Abgeordneten selbst aus der Regierungspartei stammen. Dies wirft Fragen nach der internen Dynamik innerhalb der Nea Dimokratia auf. Die Zustimmung der Abgeordneten zur Aufhebung ihrer eigenen Immunität wurde von den Betroffenen selbst als ein Schritt zur Beweisführung ihrer Unschuld dargestellt.

Darüber hinaus hatte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis deutlich gemacht, dass er eine schnelle und umfassende Aufklärung des Falls wünscht. Diese Haltung spiegelt den Wunsch der Regierung wider, Transparenz zu demonstrieren und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Mitsotakis ist sich bewusst, dass weitere Skandale seine Regierung destabilisieren könnten, insbesondere angesichts der bereits bestehenden Herausforderungen, wie dem Abhörskandal gegen Oppositionspolitiker und dem verheerenden Zugunglück im Jahr 2023, das 57 Todesopfer forderte.

Die Regierung versucht nun, durch die Aufhebung der Immunität und die Unterstützung der Ermittlungen der EPPO ein Zeichen der Entschlossenheit im Kampf gegen Korruption und Misswirtschaft zu setzen. Die Entscheidung wurde in weiten Teilen des Parlaments begrüßt, obwohl die Opposition weiterhin auf einen Rücktritt der Regierung und vorgezogene Neuwahlen drängt. Die Oppositionsparteien argumentieren, dass die Regierung durch die zahlreichen Skandale das Vertrauen der Bevölkerung verloren habe und daher ein neues Parlament gewählt werden müsse.

Aktuelle Umfragen bestätigen diese Einschätzung, da die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia nur noch auf 25 Prozent Zustimmung kommt und die Mehrheit der Befragten vorgezogene Neuwahlen befürwortet. Trotz dieser negativen Entwicklung liegt die Nea Dimokratia jedoch weiterhin auf Platz eins und hat einen deutlichen Vorsprung vor der zweitstärksten Partei. Bisher konnte keine Oppositionspartei die aktuelle Krise für sich nutzen, um ihre eigene Position zu stärken.

Premierminister Mitsotakis versucht aktiv, von den Skandalen abzulenken, indem er gleichzeitig ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Wert von 500 Millionen Euro ankündigte. Dieses Paket soll die Folgen der Energiekrise abmildern und umfasst Subventionen für Diesel sowie finanzielle Hilfen für Rentner und Familien. Die Ankündigung des Maßnahmenpakets lenkte die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit von der Debatte über die Aufhebung der Immunität ab, was die strategische Bedeutung dieser Maßnahme unterstreicht.

Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob die Regierung in der Lage ist, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen und die politischen Folgen des Skandals zu bewältigen





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