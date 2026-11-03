Griechenland und Portugal ziehen internationale Milliardäre an

Steueranreize und Goldene Visa machen Südeuropa zum Ziel mobiler Reicher. Griechenland zieht netto 1'200 Millionäre an, während Großbritannien Verlierer bleibt. Die Analyse der Attraktivität zeigt Trends bei Immobilien und Migration.

Die europäischen Südstaaten verzeichnen einen massiven Zustrom internationaler Millionäre, die ihre Vermögen und ihren Lebensmittelpunkt an die Mittelmeerküste verlagern. Das Beratungsunternehmen Henley & Partners hat die strukturelle Attraktivität verschiedener Länder für mobiles Vermögen neu bewertet und dabei deutliche Gewinner und Verlierer ausgemacht. Griechenland rangiert mit einem Wert von 70,5 Punkten auf einer Skala bis 100 deutlich vor Grossbritannien, das mit 68,3 Punkten die Nase vorn verliert.

Im Vergleich zur Schweiz, die einen Wert von 70,8 Punkten erzielt, liegt Griechenland knapp dahinter, wird im Bericht jedoch als einer der klarsten Profiteure der jüngsten Veränderungen bei der europäischen Investitionsmigration bezeichnet. Während Italien mit 72,3 Punkten und Portugal mit 72,5 Punkten die Spitze bilden, verändert sich das Gefüge der beliebtesten Standorte für wohlhabende Zuwanderer grundlegend.

Also read Unwetter in Griechenland aktuell: Karte zeigt betroffene Gebiete

Steuermodelle treiben die Migration voran

Ein wesentlicher Treiber dieser Migration ist die Entwicklung des Steuerrechts in den betroffenen Ländern. Grossbritannien hat im April 2025 sein Non-Dom-Regime abgeschafft, was zu einem signifikanten Auswanderungsdruck geführt hat. Prognosen für das vergangene Jahr schätzen, dass Grossbritannien netto 16'500 Millionäre verlieren wird, mehr als jedes andere Land, während Italien netto 3'600 und Portugal 1'400 neue Millionäre anzieht. Griechenland steht für einen Nettozuwanderung von 1'200 Millionären.

Italien bietet vermögenden Zuzügeln seit 2017 eine jährliche Pauschalsteuer auf ihre ausländischen Einkünfte an. Diese pauschale Steuer begann bei 100'000 Euro, wurde im Jahr 2024 verdoppelt und steigt mit dem Budget 2026 für Neuzuzüger auf 300'000 Euro. Besonders Mailand profitiert stark von diesem Modell. Griechenland hat das italienische Steuermodell kopiert und bietet Neuzuzügern an, bis zu 15 Jahre lang 100'000 Euro pro Jahr auf alle ausländischen Einkünfte zu zahlen.

Advertisement

Hürden für das Goldene Visum steigen

Neben den Steueranreizen haben sich die Bedingungen für das sogenannte Goldene Visum verschärft. Inhaber eines solchen Visums können ihre erworbenen Immobilien nun nicht mehr kurzfristig vermieten, was die Attraktivität der Investition für reine Spekulationszwecke mindert. Portugal, das als Pionierland gilt, hat 2023 inmitten einer Wohnungskrise die Immobilienvariante gestrichen. Spanien hat sein Programm für Goldene Visa vollständig geschlossen.

Griechenland hat die Investitionsschwelle im Jahr 2024 von 250'000 Euro auf 400'000 Euro erhöht. In den Hotspots Attika, Thessaloniki, Mykonos, Santorin und auf den grösseren Inseln liegt die Schwelle sogar bei 800'000 Euro. Makler an der Athener Riviera berichten, dass britische Käufer inzwischen den Grossteil ihrer Geschäfte im Non-Dom-Bereich abwickeln, was den Druck auf den Immobilienmarkt weiter erhöht.

Exklusives Wohnen in Costa Navarino

Im exklusiven Wohnquartier Sea Dunes von Costa Navarino spielen die niedrigeren Investitionsschwellen für Goldene Visas kaum eine Rolle. Die Immobilien hier liegen weit über diesen Beträgen. Ein Pool mit 145 Quadratmetern, etwa der Fläche einer grosszügigen Familienwohnung in Zürich, ist hier Standard. Dahinter liegen eine versenkte Feuerstelle und ein Weg durch das Dünengras zum rund 200 Meter entfernten Ionischen Meer.

Die Villa verfügt über sechs Schlafzimmer, ein separates Gästezimmer und mehr als 500 Quadratmeter Wohnfläche. Die meisten Häuser in Sea Dunes werden von ihren Eigentümern bewohnt und nicht vermietet. Dies unterscheidet den Ort von vielen anderen Entwicklungen entlang der südeuropäischen Küsten, wo oft die Frage besteht, ob jemand ein Zuhause kauft oder eine Eintrittskarte in einen Tourismusmarkt. Innen und aussen gehen hier nahtlos ineinander über.

Advertisement

Strikte Bauvorschriften und hohe Investitionen

Die Architektur und der Bauprozess unterliegen strengen Regeln. Villen in den vorderen Reihen von Sea Dunes dürfen nur ein Geschoss haben, damit jede Reihe freie Sicht auf das Meer behält, und nur die letzte Reihe darf höher bauen. In ganz Costa Navarino darf höchstens 10 Prozent der Fläche überbaut werden. Der Luxus liegt ebenso im Raum zwischen den Häusern wie in den Häusern selbst.

Die direkten und indirekten Investitionen in die Destination Costa Navarino übersteigen 1,2 Milliarden Euro. Die Gesamtausgaben dürften sich 2,5 Milliarden Euro nähern. Der Wohnbau begann 2017 mit Sea Dunes und Olive Grove, die beide ab Plan verkauft wurden. Käufer erwerben ein Grundstück und lassen sich von einem der Architekturbüros eine vollständig individuelle Villa entwerfen. Gebaut wird erst, wenn ein Käufer unterschrieben hat, und je nachdem, wie rasch die Baubewilligung vorliegt, dauert es zwei bis drei Jahre.