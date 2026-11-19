Die Klimawandlerin Greta Thunberg geriet in die Kritik, weil sie bei einem Interview über eine Demonstration in Gelächter ausbrach und die Bewegung verächtlich behandelte.

Die schwedische Aktivista Greta Thunberg hat erneut für starke Reaktionen in der Öffentlichkeit gesorgt. In einer neu bekannten Szene aus einem Interview brach die einstige Ikone der Klimabewegung in schrilles Gelächter aus, als es um eine aktuelle Klima- Demonstration ging. Dies markiert einen scharfen Kontrast zu ihrer früheren öffentlichen Präsenz und deutet auf eine Verschiebung ihrer politischen Schwerpunkte hin.

Thunbergs neue politische Ausrichtung

Thunberg hat sich nach eigenen Angaben zunehmend der Unterstützung der palästinensischen Sache verschrieben. Für diejenigen, die weiterhin gegen den Klimawandel auf die Straße gehen, zeigt sie kaum noch Verständnis. Stattdessen richtet sich ihr Fokus nun auf andere geopolitische Konflikte, während sie die traditionelle Umweltbewegung zunehmend kritisch bis verächtlich betrachtet.

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Virale Szene löst Wut in der Community aus

Die viral gegangene Aufnahme zeigt Thunberg, wie sie auf die Frage nach einer Protestaktion nicht mit Empathie, sondern mit spöttischem Lachen reagiert. Dieses Verhalten wird von Beobachtern als Hohn und Spott gegenüber den aktuellen Demonstranten gewertet. Die Szene unterstreicht, dass sie nicht mehr als Teil der breiten Klima-Basis wahrgenommen wird, sondern als eine Figur, die sich von deren Methoden distanziert.

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Reaktionen und mediale Einordnung

Die Berichterstattung in der Weltwoche hebt diese Entwicklung als Teil eines größeren Trends hervor. Thunberg scheint dort zu sein, wo Aufmerksamkeit und Klicks generiert werden, auch wenn dies den Zorn ihrer früheren Basis provoziert. Die Kommentarspalten zeigen, wie geteilt die Öffentlichkeit über ihre aktuellen Positionen ist.

Auswirkungen auf die Zukunft der Bewegung

Diese Entwicklung könnte die strukturelle Unterstützung für die Klimabewegung in Deutschland und Europa schwächen. Wenn eine der bekanntesten Figuren die Anliegen ihrer Mitstreiter öffentlich herabwürdigt, leidet die Glaubwürdigkeit der gesamten Bewegung. Es bleibt abzuwarten, wie Thunberg ihre neue Rhetorik in kommenden Interviews weiter ausführen wird.