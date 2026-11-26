Die 28-jährige Greta ist im Bauernkalender 2027 zu sehen. Die diplomierte Pflegefachfrau und Ausbildungsleiterin wirbt mit ihrer Teilnahme für die moderne Schweizer Landwirtschaft.

Die 28-jährige Calendaria Greta strahlt im neuen Bauernkalender 2027 mit Stolz und Selbstbewusstsein. Als Teil des traditionell verankerten Schweizer Medienphänomens möchte sie mit ihrem Porträt ein modernes und vielfältiges Bild der Agrarwirtschaft zeichnen. Die diplomierte Pflegefachfrau und heutige Ausbildungsleiterin bei der Spitex fühlt sich geehrt, Teil dieser langjährigen Geschichte zu sein, und beschreibt die Erfahrung als Mischung aus Dankbarkeit und leiser Aufregung.

Die Rolle von Greta im Bauernkalender 2027

Greta bewarb sich mit der klaren Absicht, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Landarbeit heute modern, selbstbewusst und weit mehr ist als das alte Klischee aus der Hinterhofküche. Das Shooting verlief für die 28-Jährige problemlos, da das Bauernkalender-Team für eine angenehme Atmosphäre sorgte und ihre früheren Model-Erfahrungen ihr halfen, sicher vor der Linse zu stehen. Sie bewertet die Ästhetik der Aufnahmen als respektvoll und unterstreicht, dass die Darstellung der Landwirtschaft positiv zur Wahrnehmung beiträgt.

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Herkunft und Beruflicher Werdegang

Die Wurzeln ihrer Begeisterung für den ländlichen Raum liegen tief in ihrer Biografie. Greta ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo sie von Geburt an von Tieren umgeben war. Diese enge Verbindung zur Natur prägt ihren Alltag bis heute, da sie neben einem Bauernhof wohnt und ihre freie Zeit gerne mit ihren zwei Hunden verbringt. Professionell steht sie zwar der Pflegebranche nahe, doch im Privatleben plant sie mit ihrem Ehemann viele Reisen mit dem Camper und schätzt das Leben abseits des städtischen Trubels.

Kritik am öffentlichen Bild der Landwirtschaft

Ein zentrales Anliegen von Greta ist die Korrektur veralteter Vorurteile gegenüber Bäuerinnen und Bauern. Sie argumentiert, dass die Gesellschaft die heutige Landwirtschaft oft unterschätze und ihr die moderne, komplexe und herausfordernde Natur abspreche. Der Bauernkalender dient ihr dabei als effektives Medium, um Gesprächsstoff zu generieren und Menschen zu erreichen, die keinen direkten Kontakt zur Agrarwirtschaft haben. Sie sieht großes Potenzial in der nachhaltigen Produktion und dem wachsenden Wunsch nach direktem Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten.

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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Perspektiven

Neben der Imagepflege geht es ihr auch um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der Schweizer Bauern. Greta fordert faire Preise und mehr Wertschätzung für die Menschen, die die Grundlage unserer Ernährung sichern und einen wesentlichen Beitrag zur Umwelt leisten. Ihre persönliche Vision für die Zukunft der Branche ist klar: Sie wünscht sich, dass die Schweizer Landwirtschaft dauerhaft existieren kann und dass ihre Mitglieder für ihre Leistung angemessen anerkannt werden.

Weitere Informationen zum Kalender 2028

Der Bauernkalender 2027 ist in zwei Versionen, einer Girls- und einer Boys-Version, erhältlich und kostet aktuell 42 Franken. Während das Casting für die Ausgabe 2027 abgeschlossen ist, können Interessierte sich bereits für die folgende Ausgabe 2028 anmelden. Für Greta ist ihre Teilnahme eine einzigartige Erfahrung, die über sich hinauswachsen lässt. Mit ihrer Lebensmotto "live a life you remember" betrachtet sie ihre Rolle im Kalender als positiven Beitrag für die Landwirtschaft und hofft, in zehn Jahren mit einem Lächeln auf das Shooting zurückzublicken.