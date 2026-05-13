Greifen Unfall zwischen Sattelmotorfahrzeug und Auto in Egerkingen und Hägendorf

Ein Unfall zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Auto ereignete sich in Egerkingen und Hägendorf am Mittwochmorgen 13. Mai 2026.

Zwischen Egerkingen und Hägendorf ereignete sich am Mittwochmorgen 13. Mai 2026 eine Kollision zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Auto. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Eine 22-jährige Frau fuhr am Mittwochmorgen in Richtung Hägendorf mit ihrem Auto, von Egerkingen herkommend. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen geriet sie aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Sattelmotorfahrzeug kollidierte. Dabei zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu.

Da auslaufendes Diesel aus dem Treibstofftank des Sattelmotorfahrzeugs in die Luft stieg, standen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch Mitarbeitende des Strassenunterhalts Kreis II im Einsatz. Dies um dessen Ausbreitung zu vermeiden. Die Solothurnerstrasse war zeitweise nur einspurig befahrbar. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen in diesem Zusammenhang oder können weitere Angaben zu diesem Ereignis machen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kantonspolizei Solothurn oder telefonisch unter 032 627 81 17. Weitere Angaben zu dieser Meldung: Besuchen Sie die Homepage von Thal-Sanitär GmbH, Balsthal SO um Lösungen für Bad, Wasser & Wärme zu erfahren. Die Blechumform GmbH in Felben-Wellhausen bietet Metalldrückerei und Blechbearbeitung an. TSS Security sorgt für die Sicherheit auch in Ihrem Kanton.





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