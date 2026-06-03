Gregor Kobel betont Teamchemie bei erster Nati-Pressekonferenz in San Diego

Der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel äussert sich bei der ersten WM-Pressekonferenz 2026 zu Hotelbedingungen, Teamstimmung und der Abwesenheit von Breel Embolo. Er hebt die Wichtigkeit gemeinsamer Aktivitäten für die Chemie im Team hervor.

Goalie Gregor Kobel repräsentierte die Schweizer Nati onalmannschaft bei der ersten Pressekonferenz im Rahmen der WM 2026 in San Diego . Nach der Anreise von Zürich über Los Angeles ins Teamcamp beantwortete er Fragen internationaler Medien, unter anderem zu geplanten Aktivitäten in San Diego und warum die lokale Bevölkerung das Team unterstützen sollte.

Kobel zeigte sich erfreut über die abwechslungsreichen Fragen. Auf die wiederkehrende Frage zum fehlenden Stürmer Breel Embolo reagierte er mit einer persönlichen Einschätzung: Embolo sei eine positive, stimmungsaufhellende Persönlichkeit, die im Team sehr vermisst werde. Man hoffe auf seine baldige Rückkehr. Der Torwart selbst hat sich dank einer geringen Melatonindosierung gut an die Zeitzone angepasst.

Sein erster Aufenthalt im Luxushotel Fairmont Grand Del Mar verlief positiv. Die Mannschaft schätze die grosszügige Aussenanlage, in der man gemeinsam entspannen, Tischtennis spielen oder die NBA-Finals verfolgen könne. Solche gemeinsamen Aktivitäten seien entscheidend für die Stimmung und Teamchemie, besonders während eines Turniers. Kobel gestand Sympathien für die New York Knicks in den NBA-Playoffs.

Er betonte, dass eine gute, lockere Atmosphäre im Team wichtig sei, um im Ernstfall leistungsbereit zu sein. Während des Turniers könne sich so eine positive Dynamik entwickeln. Die Pressekonferenz bot erste Einblicke in das Mannschaftsklima und die Vorbereitungen der Schweizer Nati auf die WM 2026





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