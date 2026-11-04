Grégoire Saucy erhält 2027 Stammplatz im McLaren-Hypercar-Team

Der Schweizer Grégoire Saucy startet 2027 für McLaren in der Langstrecken-WM. Mit dem Stammplatz im Werksteam fährt er erstmals in der Hypercar-Klasse in Le Mans.

Der Schweizer Langstrecken-Pilot Grégoire Saucy wird im Jahr 2027 für das Werksteam von McLaren in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start gehen. Der 26-Jährige aus Bassecourt im Kanton Jura erhält einen Stammplatz im McLaren-Hypercar-Programm und fährt damit erstmals in der höchsten Prototypen-Klasse in Le Mans.

McLaren Racing hat mit Saucy inzwischen fünf von sechs Fahrern für das Le-Mans-Comeback des britischen Herstellers bekanntgegeben. Neben dem Jurassier stehen Alex Lynn, Leonardo Fornaroli, Laurens Vanthoor und Mikkel Jensen im Aufgebot. Der sechste und letzte Fahrer ist laut Mitteilung noch nicht benannt.

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Saucy erhält Stammplatz im McLaren-Hypercar-Team

Grégoire Saucy wird vom Gastfahrer der Entwicklungsphase zum festen Piloten des McLaren-Werksteams befördert. Diese Entscheidung macht den Schweizer zu einem regulären Teil des Aufgebots für die kommende Langstrecken-Saison.

Saucy kam für die Entwicklungssaison zum McLaren-Hypercar-Team. Damals hatte er die Hoffnung, dass sich daraus ein Vollzeit-Rennsitz entwickeln könnte. Dieser Wunsch hat sich nun erfüllt, weil McLaren ihn für das Programm 2027 fest eingeplant hat.

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Seine Laufbahn im Langstreckensport begann Saucy in der LMP2-Klasse. Dort fuhr er für United Autosports, einen langjährigen Partner von McLaren, in der European Le Mans Series (ELMS). Diese Stationen bildeten die Grundlage für seinen Aufstieg in das Werksprogramm des britischen Herstellers.

Im neuen McLaren-Le-Mans-Renner, dem Modell MCL-HY, muss sich ein Fahrer auf ein Hypercar mit deutlich anderer Technik einstellen. Saucy gewöhnte sich nach eigenen Angaben schnell an dieses Fahrzeug, das ihn in der Entwicklungsphase begleitet hat.

Saucy äussert sich zu seinem Weg ins Werksteam

Grégoire Saucy zeigt sich nach Angaben von McLaren Racing dankbar für die Chance auf einen Stammplatz im Hypercar-Team. Er betont, dass er den Übergang in die Werksmannschaft als grosse Auszeichnung für seine bisherige Arbeit sieht.

Saucy machte deutlich, dass ihm bewusst war, wie viele erfahrene Talente auf dem Fahrermarkt verfügbar sind. Deshalb habe er sich vorgenommen, konzentriert zu bleiben und hart zu arbeiten. Nach eigener Darstellung trug genau diese Haltung zu seinem Erfolg im Team bei.

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Der Schweizer schilderte zudem, dass er jede Sekunde mit dem McLaren-Team genossen habe. Er freue sich darauf, diesen gemeinsamen Weg in der Langstrecken-WM fortzusetzen, sagte er.

McLaren Hypercar Fahrerliste für 2027

Mit Saucy sind fünf der sechs Fahrer für das McLaren-Hypercar-Aufgebot 2027 offiziell bestätigt. Die Liste umfasst neben dem Schweizer auch Alex Lynn, Leonardo Fornaroli, Laurens Vanthoor und Mikkel Jensen.

Für die Fans in der Schweiz ist der Stammplatz von Saucy ein besonderer Moment, da er als Jurassier in der höchsten Prototypen-Klasse von Le Mans antritt. Die Bekanntgabe des sechsten Fahrers steht laut den vorliegenden Informationen noch aus, sodass das vollständige Team erst danach feststeht.