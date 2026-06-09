Im Nationalrat haben Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace mit einer Lichtinstallation auf die Gefahren der Atomenergie aufmerksam gemacht. Dabei wurde das bekannte Bild 'Der Schrei' von Edvard Munch umgestaltet und mit dem Symbol der Radioaktivität versehen. Zudem wurde das Gesicht von Wladimir Putin mit einem Kühlturm dargestellt, um die Abhängigkeit von Atomenergie und damit von autokratischen Ländern wie Russland zu verdeutlichen.

Am Montagabend haben Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace im Nationalrat Lichtbilder an die Fassade des Bundeshauses projiziert, um auf die Gefahren der Atomenergie aufmerksam zu machen.

Eine der Projektionen zeigte das bekannte Bild 'Der Schrei' des norwegischen Künstlers Edvard Munch, das so umgestaltet wurde, dass es dem Symbol der Radioaktivität gleicht. In einer zweiten Projektion wurde das Gesicht von Wladimir Putin mit einem Kühlturm dargestellt, um auf die Abhängigkeit von Atomenergie und damit von autokratischen Ländern wie Russland aufmerksam zu machen.

Die Umweltorganisation Greenpeace betont, dass Atomenergie die Schweiz in Bezug auf die Versorgung mit Uran von Ländern wie Russland oder Kasachstan abhängig mache und somit ein Risiko darstelle





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Greenpeace Atomenergie Radioaktivität Edvard Munch Der Schrei Wladimir Putin Abhängigkeit Schweizer Energiepolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atomenergie gewinnt deutlich an RückhaltDie Unterstützung für die Atomenergie in der Schweiz hat laut einer neuen Umfrage des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) deutlich zugenommen. Grund dafür ist auch die Frage um die Versorgungssicherheit.

Read more »

Wolf in der Schweiz: Zahl der Wolfsrudel in der Schweiz auf 43 gestiegenNeue Rudel entstehen in Obwalden und Neuenburg, im Wallis pflanzen sich erstmals zwei Weibchen gleichzeitig fort. Ob die Regulierungsjagd wirkt, bleibt laut Kora bis 2027 offen.

Read more »

Ständerat beharrt auf Mischlösung für 13. AHV-RenteDer Ständerat hält an der Mischfinanzierung fest, während der Nationalrat nur die Mehrwertsteuer erhöhen will.

Read more »

Greenpeace projiziert Schrei der Kernenergie auf das Bundeshaus - Protest gegen AKW‑Neubau im NationalratGreenpeace setzte am Montagabend eine Lichtinstallation ein, die an Munchs 'Der Schrei' erinnert und das Symbol der Radioaktivität nachahmt, um gegen den geplanten Aufhebungsbeschluss des Atomkraft‑Baus im Nationalrat zu protestieren.

Read more »